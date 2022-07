Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

4 fruitsoorten die bijdragen aan een goede nachtrust

Moeite met in slaap vallen? Kijk dan eens naar wat je eet voordat je gaat slapen. Verschillende fruitsoorten kunnen nét dat zetje geven voor een betere nachtrust.

De onderstaande fruitsoorten zijn geen wondermiddelen, maar elke stap naar een betere nachtrust is natuurlijk mooi meegenomen. Baat het niet, dan schaadt het niet. Althans, bij normale hoeveelheden.

Fruit voor een betere nachtrust

Deze soorten fruit bevatten voedingsstoffen die jouw nachtrust ten goede komen, zoals magnesium en tryptofaan. Vroeg op de avond eten, niet vlak voor het slapen gaan.

1. Kersen

Kersen bevatten van nature melatonine en dat zorgt voor een stabiele nachtrust. Uit onderzoek is gebleken dat een glaasje kersensap voor het slapen kan zorgen voor een betere nachtrust. Uit de studie blijkt dat de slaapefficiëntie daardoor met 6 procent toeneemt. Dat klinkt weinig, maar alle beetjes helpen in de strijd tegen wallen en een slaapgebrek.

2. Avocado’s

We kunnen er eindeloos over discussiëren of avocado groente of fruit is, maar voor dit lijstje rekenen we de vrucht in elk geval onder de fruitsoorten. Net als een banaan bevat een avocado namelijk magnesium. Deze mineraal helpt om het lichaam en de hersenen te ontspannen, en dat is precies wat je nodig hebt om in slaap te vallen.

3. Bananen

Je maakt niet alleen betere beslissingen na het eten van een banaan, je slaapt er ook nog eens lekkerder door. Komt door het aminozuur tryptofaan, dat rijkelijk in de banaan te vinden is. Door dit aminozuur kan serotonine worden aangemaakt in je lichaam, en dat draagt bij aan een betere nachtrust.

Ook is er kalium en magnesium in bananen terug te vinden, en deze twee stofjes zorgen er dan weer voor dat je spieren ontspannen. Gecombineerd maken deze stofjes en aminozuren de banaan tot een ideale pre-bed snack is.

4. Kiwi

Het verband tussen kiwi’s en goed slapen is omstreden. Veel bronnen melden dat kiwi’s wel degelijk helpen bij een goede nachtrust door de natuurlijke hoeveelheid melatonine en serotonine in de vrucht, maar onlangs hebben de factcheckers van Universiteit Leiden deze bewering ontkracht.

Of de kiwi dus echt een slaapmiddel is, valt niet met zekerheid zeggen. Wat we wél zeker weten, is dat de kiwi een bron van vezels en voedingsstoffen is die in verband worden gebracht met je spijsvertering. Als jij ‘s avonds moeite hebt met het verteren van jouw avondeten, zou een kiwi daar zeker een handje bij moeten helpen.

Waarom je nooit te veel moet eten voor het slapen

Heb jij vaak moeite met in slaap komen of word je ‘s nachts telkens wakker? Als jij in de avond vaak nog een grote maaltijd eet of een eiwitshake wegdrinkt, dan zou dat zeker daardoor kunnen komen. Jouw lichaam is ‘s nachts aan het werk om het voedsel te verteren, en als je te veel en te laat hebt gegeten, kan dit ervoor zorgen dat je slecht in slaap valt en vaker wakker wordt.

Mocht je ervoor kiezen om nog een snack te eten voordat je naar bed gaat, kies dan het liefste voor een licht verteerbare snack. Een banaan met een klein beetje pindakaas is bijvoorbeeld een ontzettend goede optie.