Nooit meer een kater? Pil die dat moet voorkomen op de markt

Het is de droom van ieder feestbeest: na een nachtje doorhalen geen kater meer. Sommigen zweren bij ORS-poeder of andere wondermiddeltjes, maar nu is er een andere oplossing. Er is namelijk een anti-katerpil op de markt gekomen die de misselijkheid en hoofdpijn na het drinken moet voorkomen. Toch zijn veel experts sceptisch.

Het gaat om een supplement van het Zweedse merk Myrkl dat in de verkoop is gegaan in het Verenigd Koninkrijk. De pil zou na één uur zo’n 70 procent van de alcohol afbreken. Dat betekent dat als iemand 1 liter bier drinkt, er na één uur niet zo’n 50 milliliter alcohol in de bloedbaan zit, maar ‘slechts’ 15 milliliter alcohol.

De fabrikant zegt dat de pil een kater bestrijdt doordat het verschillende goede bacteriën, een aminozuur en vitamine B12 activeert in de darmen. Daarmee wordt de alcohol sneller afgebroken, nog voordat het de lever bereikt.

Twee tabletten innemen

Eigenlijk bestaat de pil uit twee soorten tabletten. Het ene tablet moet de gebruiker zo’n 12 uur voor het drinken innemen. Het andere tablet slikt de gebruiker 1 uur voor de eerste alcoholische versnapering. Het product is dus niet geschikt voor drinkers die pas op de avond zelf beslissen om katjelam te worden.

En ja, het heeft natuurlijk een hoog ‘wij van wc-eend’-gehalte, maar onderzoekers van de fabrikant zelf publiceerden vorige maand een onderzoek waaruit – volgens hen – écht bleek dat het innemen van de tabletten vóór het drinken de alcoholconcentratie in het lichaam vermindert. Binnen een half uur gaat het om de helft van de alcohol. En na één uur gaat het dus om bijna drie kwart.

Is het product écht efficiënt tegen een kater?

Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn voor de stevige drinkers onder ons. Zijn de pillen daadwerkelijk zo efficiënt als de fabrikant beweert? Verschillende media in het Verenigd Koninkrijk vroegen experts om hun licht op het anti-katerproduct te laten schijnen. En helaas, niet iedereen is even overtuigd.

Zo zegt Sally Adams, universitair hoofddocent van de School of Psychology van de University of Birmingham, dat er geen producten zijn die een kater voorkomen of genezen. Dat komt omdat heel veel factoren tegelijkertijd een kater veroorzaken, zegt ze tegen Euronews. „Het is uitdroging; hoofdpijn; irritatie van maag en dunne darm, ga zo maar verder. Dat zijn te complexe processen om met één product te kunnen oplossen.”

Veel sceptische reacties

Ook de Nederlandse onderzoeker Joris Verster van de Universiteit Utrecht is sceptisch. Hij zegt dat er weinig wetenschappelijk bewijs is dat het product effectief is tegen katers. Bij het eigen onderzoek van de fabrikant zet hij ook zijn vraagtekens. „Het gaat daarin alleen om de acute effecten die worden waargenomen direct na het consumeren van slechts één glas wodka.” Volgens hem gaat het duidelijk om een voedingssupplement, niet om een medicijn.

Andere experts zien wel iets meer mogelijkheden in de tabletten. Alhoewel ze zeggen dat supplementen onmogelijk het afbraakproces van alcohol in het lichaam kunnen versnellen, kan het de opname van alcohol wel vertragen. Maar daarvoor zou je eigenlijk al veel eerder dan 12 uur supplementen moeten slikken.

Pil tegen kater zou juist leiden tot meer drinken

Er is nog een ander kritiekpunt op de anti-katertabletten. Sommigen vrezen dat het juist leidt tot het drinken van meer alcohol. Zo kan het mensen met een drankprobleem stimuleren nóg meer te drinken of juist matige drinkers stimuleren om vaker te drinken.

„Het kan ertoe leiden dat mensen de pil misbruiken als een excuus: om de volgende ochtend te drinken zonder de gevolgen te ondervinden. Uiteindelijk is een kater een reactie van je lichaam op het feit dat je meer alcohol hebt gedronken dan het lichaam aankan”, zegt Martin Preston, eigenaar van een afkickkliniek.

Veel meer middeltjes tegen kater

De afgelopen jaren schreven we vaker over dé remedie tegen een flinke kater. Van de antikaterpil van Nederlandse bodem tot een oplosbaar poedertje uit Amerika. Maar ook het Hangover Center kwam voorbij, het Noord-Koreaanse likeurtje dat wel de lusten, maar niet de lasten van een dronk meebrengt. Noord-Korea kwam overigens met een ijsje tegen de kater.

We vonden wat yogaposes die zouden helpen en deze lijst bizarre trucjes die we zelf maar niet gaan proberen. Dit Japanse superfood heeft vooralsnog weinig voet aan de grond gekregen in Nederland.