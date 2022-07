Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

3 ochtendroutines uit gebieden waar mensen het oudst worden

Er zijn plekken op de wereld waar relatief veel mensen in goede gezondheid honderd jaar of ouder worden. Deze gebieden worden Blauwe Zones genoemd, en onder andere Sardinië (Italië), Ikaria (Griekenland), Okinawa (Japan) en Nicoyaschiereiland (Costa Rica) behoren tot deze gebieden. Het geheim? Nou, deze ochtendroutines spelen sowieso een belangrijke rol.

De Amerikaanse Dan Buettner deed onderzoek naar de gewoontes en routines van mensen in de Blauwe Zones. Buettner noemt het zijn missie om de kennis van de mensen uit deze gebieden te delen, en dan vooral wat zij precies doen om zo oud te worden. Zo wil hij ervoor zorgen dat andere mensen in de rest van de wereld hopelijk ook langer in gezondheid kunnen leven.

Ochtendroutines in de Blauwe Zones (waar mensen het oudst worden)

De onderstaande ochtendroutines geven jouw dag een kickstart en helpen je om langer te leven – als we Dan Buettner en de mensen uit de Blauwe Zones mogen geloven natuurlijk. Doe er je voordeel mee en verwerk ze in jouw eigen ochtendroutine.

1. Iedere dag een gezond ontbijt

Intermittent fasting is populairder dan ooit, maar onderschat de kracht van een gezond ontbijt niet. Volgens Buettner zorgt een goed voedingspatroon voor een lang, gezond leven. Uit zijn onderzoek kwam dat de stammen uit Blauwe Zones met elkaar gemeen hebben dat ze een goed vullend ontbijt eten. Check deze zeven gezonde ontbijtjes.

2. Koffie

Dit is wat ons betreft het beste nieuws van de dag: een kopje zwarte koffie is een absolute go als je kijkt naar een lang leven. Mensen in de Blauwe Zones dronken zelfs tot twee kopjes zwarte koffie per dag. Houd er wel rekening mee dat het dus gaat om zwarte koffie, dus gooi geen klontjes suiker door jouw dagelijkse bakje troost. Dan kan dat kopje koffie misschien zelfs wel het tegenovergestelde effect hebben.

Het is overigens niet verstandig om meteen na het opstaan een kop koffie te zetten. In dit artikel lees je wat je beter kunt doen.

3. Ga op zoek naar je Ikigai

Ooit gehoord van Ikigai? De vrije vertaling van het woord is ‘dat waar jij ‘s morgens met plezier voor jouw bed uit komt’. Een mens kan meerdere Ikigai’s hebben en jouw Ikigai kan ook met de jaren veranderen. Het concept komt oorspronkelijk uit Japan en het legt de focus op hetgeen waar jij écht gelukkig van wordt.

Volgens de mensen die 100 jaar of ouder worden is het vinden van je Ikigai belangrijk, omdat het hebben van een doel wordt gelinkt aan een langer leven. Ga dus op zoek naar je Ikigai, hoe jong of oud je ook bent. Je hebt dan namelijk (letterlijk) iets om je bed voor uit te komen.

Je leest meer over dat proces in dit boek.