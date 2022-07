Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Arie Boomsma deelt bizarre tip voor betere nachtrust

Arie Boomsma heeft een tamelijk bizarre tip gedeeld voor een betere nachtrust. Maar goed, als je er beter van gaat slapen, zijn wij de eersten die dit ten harte nemen. Afplakken die mond. Met tape, blijkbaar.

Eerder dit jaar kwam Arie Boomsma al met een ook niet helemaal normale slaaproutine, bestaande uit achttien regels. Schijnt te werken, wel een gedoetje. „Gewoon over je ongemak heen stappen”, aldus de tipgever. Niet veel later interviewden we hem hoe je – of beter gezegd: wij – als luie man fit wordt en blijft.

Arie Boomsma: tape op je mond voor goede nachtrust

Genoeg geluld van onze kant. We quoten de tipgever.

„Adem door je neus in plaats van door je mond. Je neus filter de lucht van van alles dat je liever niet in je longen krijgt (vuil, stof, bacteriën, etc). Je kunt jezelf op allerlei manieren trainen in het neusademen”, tipt Arie Boomsma op Instagram, met een bijgevoegd stappenplan.

1. Adem door je neus als je Breathwork doet

2. Adem door je neus op het ritme van je stappen bij een wandeling (4 stappen in, 4 stappen uit)

3. Tape je mond dicht bij een activiteit (zoals grasmaaien, afwassen, stofzuigen)

4. Tape je mond dicht als je gaat slapen

„Dat laatste klinkt drastisch, en ja ook mijn vrouw lacht soms liefdevol om me als ik weer eens met zo’n experiment aan kom, maar dat neusademen levert veel op; je wordt frisser wakker, hebt meer energie, herstelt sneller tijdens en na trainingen en het heeft volgens de wetenschap ook nog allerlei gezondheidsvoordelen. Daarover lees je onder meer in de fantastische boeken van @mrjamesnestor (ik zal ook een mooie podcast met hem over dit onderwerp in stories zetten).”

„Eerlijk gezegd is het ook gewoon leuk om over het ongemak van zo’n handeling heen te stappen en zoiets gewoon eens te proberen. Waarschuw wel even je partner of huisgenoot als je niet alleen woont (misschien zijn ze blij, want een neusademer snurkt over het algemeen aanzienlijk minder!)”, besluit Arie Boomsma.

Beter slapen

