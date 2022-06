Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politie twijfelt aan needle spiking: in geen een onderzoek aangetoond

Steeds meer meisjes en vrouwen claimen dat ze tijdens het uitgaan zijn geïnjecteerd met een naald en zo gedrogeerd zijn: needle spiking. Dat ze dat claimen is niet zo gek, vaak melden ze namelijk een rood plekje te kunnen zien op hun been én voelden ze zich ineens niet goed. Maar de politie heeft onderzoek gedaan naar een aantal van deze claims, en er is geen bewijs gevonden dat er ook echt mensen gedrogeerd zijn met een naald.

De politie voerde onderzoek uit onder ongeveer dertig gevallen van het zogenoemde needle spiking. In geen van die gevallen is aangetoond dat de slachtoffers ook echt gedrogeerd zijn. Dat zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Politie vindt geen bewijs voor ‘needle spiking’

„In geen enkel geval is aangetoond dat er daadwerkelijk een stof is geïnjecteerd”, concludeert de woordvoerder.

De politie startte het onderzoek na meerdere meldingen van mensen die dachten gedrogeerd te zijn. Ook in de media is nog steeds veel aandacht voor het fenomeen. Vooral op sociale media gaan nog veel verhalen rond van mensen – vooral meisjes en vrouwen – die zeggen met een naald gedrogeerd te zijn. Op TikTok gaan video’s waarin mensen hun verhaal delen, vaak viraal.

De politie heeft nu een beeld van de situatie, maar kan nog steeds niet met zekerheid zeggen of needle spiking écht niet voorkomt. Dat er nu geen bewijs is, betekent niet dat het nooit heeft kunnen gebeuren.

Arts uit twijfels over drogeren met naald

Eind mei uitte arts David Baden al zijn twijfels over het fenomeen needle spiking. Volgens hem is het namelijk niet logisch dat mensen gedrogeerd worden door middel van een naald. GHB, dat meestal wordt gebruikt om anderen te drogeren, geeft volgens hem een heel pijnlijk en brandend gevoel wanneer je dat injecteert. Daarnaast heb je tien tot vijftien seconden nodig om iemand met een drug te injecteren. Het is dus niet mogelijk om iemand met een naald een drug toe te dienen, door diegene een korte prik te geven.

Daarnaast haalde hij ook reeds gedane onderzoeken aan, waaruit dus blijkt dat er geen drugs in het bloed van het slachtoffer zitten. „In de meeste gevallen zit er wel meer alcohol in het bloed van de slachtoffers dan ze in eerste instantie dachten”, vertelde Baden.