Plastische chirurgie in het buitenland: ‘Ze had wel dood kunnen zijn’

Plastische chirurgen in Nederland zien steeds meer patiënten die voor een cosmetische ingreep uitwijken naar het buitenland. Zo ook Michelle Feijen, plastisch chirurg bij MOOI kliniek te Maastricht en het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen en Sittard. Onlangs kreeg zij om 18.30 uur ‘s avonds een telefoontje va de spoedeisende hulp arts: er was een jonge patiënte binnengekomen op de spoedeisende hulp met een open wond. Ook zij was recent in het buitenland geweest voor plastische chirurgie, ze ging naar Turkije voor een buikwandcorrectie.

Maar die ingreep ging niet helemaal goed. De patiënte was recent veel afgevallen en wilde van haar overtollige huid af. De buikwandcorrectie is daar gecombineerd met liposuctie en een dijbeenlift. Ze had een wond aan het linkerbeen, die richting het bovenbeen helemaal open was. Het meisje was bleek en voelde zich bepaald niet goed, daarnaast was haar bloedgehalte erg laag.

De patiënte vertelde Feijen dat ze tijdens de operatie veel bloed is verloren en vijf zakjes bloed heeft gekregen. „Ze had wel dood kunnen zijn”, schiet door het hoofd van de plastisch chirurg. In het ziekenhuis wordt de wond netjes schoongemaakt en na een aantal weken maken de chirurgen de wond dicht tijdens een hersteloperatie.

Eind vorig jaar schreef Metro ook al over de documentairereeks Ewout van Ewout van Genemans. Hij reisde voor een deel af naar Turkije, om daar te spreken met verschillende meisjes die een BBL-operatie ondergingen. Daarbij wordt vet weggezogen uit het lijf en ingespoten in de billen. Vaak zijn de vrouwen overtuigd geraakt na het zien van foto’s en video’s van influencers.

Steeds meer complicaties na een operatie in het buitenland

Het bovenstaande verhaal, over het meisje met de open wond dat Feijen zag, is helaas slechts één voorbeeld van velen. „Steeds vaker zien we patiënten met wondproblemen of andere ernstige complicaties na een operatie in het buitenland”, vertelt Feijen aan Metro. In sommige gevallen is het zo ernstig dat bijvoorbeeld de borstprothesen verwijderd moeten worden. „Ook kapotte traanbuizen, zeldzame infecties, onbehandelde bloedingen, trombose en een longembolie (waarop de kans groter wordt bij vliegen) en gescheurde borstimplantaten zien wij voorbijkomen.”

Na navraag bij verschillende collega’s in Nederland blijkt dat veel plastisch chirurgen complicaties uit het buitenland behandelen, weet Feijen. De Nationale Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) uitte hier vorig jaar al haar zorg over.

🏥 NVPC maakt zich zorgen De NVPC waarschuwt voor de risico’s van medisch toerisme, valt te lezen op hun website. „Plastisch chirurgen zien steeds meer patiënten met ernstige complicaties, verminkingen en soms blijvend letsel als gevolg van cosmetische behandelingen in het buitenland, die niet goed zijn uitgevoerd. Zelfs in coronatijd melden zich wekelijks meerdere patiënten, nadat zij in het buitenland behandeld zijn. Uit een inventarisatie onder plastisch chirurgen blijkt dat in de afgelopen wintermaanden (november t/m januari 2021) 49 patiënten zijn behandeld voor ernstige complicaties na een cosmetische ingreep in het buitenland.” Volgens de NVPC zijn vooral landen als Colombia, Thailand, Turkije en de Dominicaanse Republiek, maar ook België en Polen populair voor dit soort ‘toerisme’. Dr. Annekatrien van de Kar, plastisch chirurg in het OLVG onderstreept wat ook Feijen ons al vertelde: „Als je in Nederland niet in aanmerking komt voor een operatie door bijvoorbeeld overgewicht, kun je in sommige landen gewoon worden geopereerd met alle risico’s van dien.”

Goedkoper in het buitenland

De motivatie van mensen om naar het buitenland te gaan voor hun ingreep is over het algemeen financieel. De kosten zijn vaak lager dan in Nederland en je krijgt er een vliegticket en hotelovernachtingen bij en dat zien veel patiënten wel zitten. Volgens Feijen zitten er echter wel wat adders onder het gras. „Als je erover nadenkt, hoeveel geld blijft er dan daadwerkelijk nog over voor de kwaliteit van de operatie en de operatiekamer? Voldoet deze operatiekamer aan de kwaliteitseisen die in Nederland gelden? Met welke producten werken ze?”

Goedkoop is in dit geval dus duurkoop. Zo zijn er in Nederland wetten rondom plastische chirurgie. In tegenstelling tot Nederland, waar de NVPC al jaren een streng kwaliteitsbeleid heeft voor alle aangesloten plastisch chirurgen, hebben andere landen vaak lagere kwaliteitseisen. Denk hierbij aan de scholing van de artsen, de gebruikte materialen zoals bil- en borstimplantaten, hygiëne protocollen en zeker ook de nazorg.

Volgens Feijen opereert men in het buitenland ook ‘gewoon’ als een vergroot risico is. „Voor sommige ingrepen kom je in Nederland niet in aanmerking door bijvoorbeeld overgewicht, en kun je in sommige landen gewoon geopereerd worden omdat hier andere regels gelden. Hetzelfde geldt voor borstvergrotingen”, vertelt ze ons. „Er zijn grote kwaliteitsverschillen tussen borstimplantaten en ook de grootte die verantwoord is om te plaatsen kan verschillen per land. Heel droevig is dat vorig jaar ook een Nederlandse vrouw is overleden in Turkije na de bekende Brazilian butt lift-operatie. Dit is een operatie met veel risico’s, maar als je hem goed uitvoert worden de risico’s kleiner.” De kliniek waar Feijen werkt, MOOI kliniek, biedt deze behandeling echter niet aan. Dat vanwege „diverse veiligheidsredenen”.

De zorg in Nederland

Komen er dan geen complicaties na plastische chirurgie voor in Nederland? „Jawel, ook in Nederland treden er complicaties op, echter de complicaties die wij zien na ingrepen in het buitenland zijn ernstiger dan de reguliere complicaties van onze ingrepen. Een bloedtransfusie bij een buikwandcorrectie of andere ingreep, is niet nodig als je op de juiste manier opereert.”

We stellen Feijen maar de hamvraag: raadt zij een cosmetische ingreep in het buitenland aan? Het antwoord zal geen shock zijn: „Volmondig nee. Zeker niet. Het is je lichaam en dat is te veel waard om dit soort risico’s te nemen. Natuurlijk zijn er in het buitenland ook goede plastisch chirurgen, maar de kwaliteit is vaak vooraf lastig te bepalen. Laat je altijd en overal goed voorlichten over de behandeling, risico’s en complicaties.”