Goud (3)! Kjeld Nuis had één kans en greep die met beide handen (en voeten)

Eén kans had Kjeld Nuis. Hij vloog naar de Olympische Spelen in Beijing voor 1 minuut, 40 seconden en een beetje. Maar wat vulde de topschaatser die korte tijd vanmiddag geweldig in: goud op de 1500 meter. De Nederlanders hielden huis in China, want Thomas Krol eindigde drietiende van zijn landgenoot en greep het zilver.

Voor Kjeld Nuis betekent het prolongatie van zijn gouden medaille van Pyeongchang 2018. Nuis is nu zelfs drievoudig Olympisch kampioen en staat nu op gelijke hoogte twee legendarische namen van weleer, Ard Schenk en Yvonne van Gennip. Nuis won vier jaar geleden in Zuid-Korea op de 1000 meter ook al goud.

Kjeld Nuis alleen actief op de 1500 meter

En voor die 1000 meter plaatste Kjeld Nuis zich tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen eind december niet. Een fikse tegenvaller. Maar Nuis zou Nuis niet zijn, als hij direct na zijn deceptie melde ‘alles voor zijn enige kans te willen geven’. Ook al viel zijn 1500 meter-seizoen deze winter wat tegen en won hij – hoe knap ook – alleen de Europese titel op die afstand.



Maar Kjeld Nuis flikte het vanmiddag, terwijl hij grote delen van de race met twee armen op de rug reed. Het zag er ogenschijnlijk ontspannen uit, maar na afloop zag de tv-kijker hoe hij herstelde op het middenterrein en volledig kapot was gegaan. Nuis reed met 1.43.21 een olympisch record, Thomas Krol snelde in 1.43.55 naar zilver. Marcel Bosker presteerde voor zijn doen prima (negende), maar is vooral bij de ploegenachtervolging met Sven Kramer en Patrick Roest een troef voor goud.

Met de score van vandaag staat Nederland tweede in het medailleklassement van de Olympische Spelen van Beijing. Dat zal waarschijnlijk niet zo blijven, maar het is razendknap.

