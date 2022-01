4 veel voorkomende ‘fouten’ tijdens werk die stress veroorzaken

Gezond door het leven gaan? Dat doe je door voldoende te slapen, goed te eten en je stress onder controle te houden. Dat laatste is makkelijker gezegd dan gedaan als je een stressvolle baan hebt. Helemaal als je de onderstaande ‘fouten’ nog steeds maakt.

Een stukje stress-management is belangrijk voor een goede gezondheid. Als je veel stress ervaart tijdens een werkdag, dan is dat terug te zien in jouw slaapkwaliteit. Slaap je niet goed, dan merk je dat de volgende dag in je energieniveau. En heb je niet genoeg energie? Dan is de kans dat je ongezond gaat eten groter.

Fouten op je werk die stress veroorzaken

Jouw stress tijdens je werkdag managen is daarom noodzaak als je fit en gezond door het leven wilt gaan. Merk je dat je de onderstaande fouten tijdens een werkdag nog steeds maakt? Doe er dan iets aan. We delen de fouten en mogelijke oplossingen.

1. Werken zonder planning

Is de productiviteit bij jou ver te zoeken? Verdiep je dan eens in methodes waarbij je de focus weer terugkrijgt. Zodra je genoeg focus hebt tijdens jouw werkdag, krijg je het meest gedaan.

Shopify-CEO Tobi Lütke gebruikt daarvoor het principe ‘time hacking‘. Het doel hiervan is tijdblokken in je agenda plannen waarin je werkt aan bepaalde prioriteiten. Hierdoor kom je sneller in een flow, en voorkom je het niet-productieve multitasken. Kleine taken als mails beantwoorden is in deze tijdsblokken verboden.

2. Moeilijke taken voor het laatst bewaren

Bewaar jij lastige taken waar je tegenop ziet het liefst voor het eind van de middag, om die dan vervolgens door te schuiven naar de volgende dag? Uitstellen kan stress opleveren omdat een taak op die manier onnodig lang in jouw hoofd blijft hangen. De deadline komt steeds dichterbij, wat zorgt voor stress. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat deze manier van werken gewoonweg niet werkt, omdat jouw wilskracht naar mate de dag vordert afneemt. Als je in de ochtend geen zin hebt in een bepaalde taak, dan heb je dat vanmiddag nog minder.

De beste oplossing ligt voor de hand: eat the frog. Dit principe houdt in dat je met lastige taken begint als je nog fris bent. Je hebt nog genoeg energie en focus om die taak te voltooien. Energie die je aan het eind van de middag waarschijnlijk niet meer hebt. Dus probeer het, en start eens met een taak waar je tegenop kijkt.

3. Gebrek aan ochtendroutine

Sta jij de ene dag fris en fruitig om 6.00 uur naast je bed, maar blijf je de volgende dag tot 9.00 in bed liggen? En ontbijt je elke dag op een ander tijdstip? Dan kan het helpen om je ochtendroutine onder de loep te nemen.

Een mensenlichaam werkt goed op ritme en regelmaat. Niet alleen een slaapritme met vaste tijdens waarop je gaat slapen en wakker wordt, maar ook een ritme aan het begin van de dag. Zo weet jouw lichaam dat het tijd is om te gaan werken, waardoor je sneller in de werk flow komt.

Als je dagelijks op hetzelfde tijdstip op je werkplek verwacht wordt, dan is die routine vanzelfsprekend. Werk je op dit moment vanuit huis? Zet dan jouw eigen ochtendroutine in elkaar. Opstaan, ontbijten, tanden poetsen, een korte wandeling maken, koffie drinken, aan het werk.

4. Geen pauze nemen

Je hebt het druk, druk, druk, dus je smeert snel een boterham met pindakaas om die achter je bureau te eten. De lunchpauze sla je dus eigenlijk over. Herkenbaar? Het is prima als dat een keer gebeurt, maar onthoud dat rust in je werkdag ontzettend belangrijk is. Door even pauze te houden, geef je jouw brein de kans om op adem te komen.

Het beste wat je kunt doen tijdens je werkdag, is even naar buiten gaan. Doe een korte wandeling, al is het maar een wandeling van 20 minuten. „Wandelen werkt preventief tegen stress, want het is goed voor je immuunsysteem door de hormonen die vrijkomen. Je kunt er allerlei kwalen mee voorkomen, zoals hart- en vaatziekten. Het betaalt zich uiteindelijk terug. Werknemers die meer bewegen zijn minder vaak ziek”, aldus directeur-bestuurder van KWBN Paul Sanders eerder tegen het AD.

Echt stress tegengaan? Ga dan wandelen (in de natuur). Lees hier meer over de voordelen van een dagelijks ommetje.