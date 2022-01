Deze nieuwe Netflix-misdaadserie verslaat Undercover

Netflix staat vol met pareltjes, maar soms is het lastig om up to date te blijven. We tippen je een nieuwe serie die beter scoort dan Undercover.

Het is lastig om alles te kijken op Netflix. Elke week komt er dan ook weer flink wat nieuwe content op de streamingdienst. Nu is het tijd voor een nieuwe show die het op dit moment erg goed doet in Nederland en zelfs publiekslieveling Undercover verslaat. De serie staat namelijk hoger in de ranglijst op dit moment.

Stay Close op Netflix

We hebben het over de Netflix-miniserie Stay Close. Deze Amerikaanse crimi gaat over het leven van een fotojournalist, een voetbalmoeder en detective wiens leven overhoop wordt gegooid door een gebeurtenis uit het verleden. Ze verbergen duistere geheimen waar zelfs hun naasten niets van af weten.

Wellicht komt de naam van de Netflix-serie je bekend voor, want de show is gebaseerd op het gelijknamige boek van misdaadauteur Harlan Coben. Hoofdrollen in de serie zijn voor Cush Jumbo, Richard Armitage, James Nesbitt en Sarah Parish. Armitage en Nesbitt ken je wellicht uit de Hobbit, waarin ze respectievelijk de dwergen Thorin en Bofur speelden. Cush zag je wellicht al in The Good Wife en Parish in Broadchurch.

Dit vinden recensenten en kijkers van de serie

De serie kan natuurlijk populair zijn, maar dat betekent nog niet automatisch dat deze goed is. Toch zijn de recensenten over het algemeen tevreden over de Netflix-miniserie. De titel scoort een degelijke 80 procent op Rotten Tomatoes. Toch zijn de recensiescores iets lager. Deze ligt tussen de 6 en 7 in. Jonathon Wilson van Ready Steady Cut noemt Stay Close „een bliksemsnelle, zeer bingbare thriller die vooral werkt aan een overbelasting van je zintuigen en je nooit helemaal een duidelijk antwoord geeft”. Ook Lucy Mangan van The Guardian zegt dat het een titel is die je vooral wil blijven doorkijken, ondanks dat het bij haar drie sterren scoort.

Ook op IMDb scoort de Netflix-titel een redelijke voldoende, in de vorm van een 7,0. Toch zijn de reacties gemengd. Niet iedereen vindt het script goed. De acteurs krijgen dan wel weer regelmatig complimenten.

Wil je de serie zelf zien? Dat kan, want deze staat nu op Netflix. In totaal bestaat deze uit acht afleveringen die allemaal ongeveer een uur duren.