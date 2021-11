Slaapt je huisdier bij jou in bed? Opgepast, het kan gevaarlijk zijn!

Slaap jij weleens met je huisdier in bed of helpt zo’n warm en zacht dier je zelfs om in slaap te komen? Slapen met een huisdier kan heel fijn zijn, maar is absoluut niet aan te raden. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Slapen met een hond of kat kan namelijk heel slecht voor je gezondheid en zelfs gevaarlijk zijn. Daarom adviseert het RIVM bij de Veronica Inside Ochtendshow om het niet te doen. „Het zijn geen kinderen, dieren horen in de mand of in een doos”, zegt onderzoeker Paul Overgaauw.

Slapen met huisdier gevaarlijk

Dieren kunnen namelijk allerlei ziektes of parasieten bij zich dragen. Wanneer je met een dier in bed slaapt, is de kans groot dat je dit overneemt en daar kun je zelf ook erg ziek van worden. Met name onder hun poten nemen katten en honden van alles mee naar binnen. Dan kun je denken aan de poepbacterie, maar bijvoorbeeld ook aan de eitjes van spoelwormen. Uitlaten is dus lang niet altijd zonder risico’s, zowel voor mens als huisdier.

Van deze spoelwormen zou je zelfs blind kunnen worden. En dan zijn er ook nog de parasieten. „Luizen, vlooien, teken en mijten komen nog regelmatig voor. Die kunnen allemaal overspringen op de mens en ook ziektes overbrengen. Denk maar aan de ziekte van Lyme, die door de teek wordt overgebracht”, zegt Overgaauw. Ook infecties als huidschimmelinfecties vormen een risico voor de mens.

‘Laat huisdieren niet in de slaapkamer’

Toch blijkt dertig procent van de Nederlanders weleens met een huisdier te slapen. Dertien procent doet dit zelfs elke nacht. „Het is niet fris en niet hygiënisch. Ze vegen hun voeten niet bij het binnenkomen. Dan kun je net zo goed met je schoenen aan onder het dekbed liggen.”

Ondanks alle risico’s van het slapen met een huisdier raadt Overgaauw vooral aan om verstandig te werk te gaan. „Het is niet zo schokkend en het zal niet zoveel voorkomen, maar houd ze lekker in de woonkamer of keuken. Niet in de slaapkamer.”