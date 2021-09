Theatervoorstelling De Zaak Shell benadrukt klimaatcrisis: #ShellKnew

In het theaterstuk De zaak Shell kun je zien hoe een levensechte klimaatrechtszaak wordt uitgevochten. De vraag van de theatermakers luidt als volgt: wie is verantwoordelijk voor de klimaatcrisis?

In mei van dit jaar won de NGO Milieudefensie een klimaatzaak tegen Shell. De rechter oordeelde dat Shell zijn CO2-uitstoot in 2030 terug moet brengen met 45 procent. De rechtszaak is inmiddels veelbesproken, zeker toen de oliemaatschappij liet weten in hoger beroep te gaan.

De Zaak Shell: wie is er verantwoordelijk?

Theatermakers Anoek Nuyens en Rebekka de Wit volgen het klimaatdebat al jarenlang en bezochten daarbij aandeelhoudersvergaderingen van multinationals. Maar daar bleef het niet bij: ze lazen ook speeches en interviews van Shell, ploegden akkoorden en beleidsnota’s van overheden door en noteerden de opmerkingen van familieleden zodra er tijdens het kerstdiner over klimaatverandering gesproken werd. De zoektocht naar wie nou verantwoordelijk is voor de klimaatcrisis, is dit seizoen te zien in de theaters.

Het is niet de eerste keer dat Shell slecht in het nieuws komt. Zo dienden negen rechtenstudenten een klacht in tegen de oliemaatschappij in april van dit jaar. Zij vonden het misleidend dat Shell de CO2-uitstoot van klanten belooft te compenseren. Die claim zou het olie- en gasbedrijf nooit waar kunnen maken, volgens hen.

Reclamecampagne Shell

In de reclamecampagne wordt beweerd dat de CO2-uitstoot van de kilometers die de klant rijdt, met het betalen van een extra eurocent per liter brandstof wordt gecompenseerd. „De CO2-compensatie die Shell aanbiedt, schiet op veel punten te kort en is bovendien onzeker”, zei student Lisa van Langen in een interview met Metro.



Trots!✊ Zojuist hebben 9 rechtenstudenten van de VU samen met ons en @FVReclame een klacht ingediend tegen misleidende reclames van @Shell. Als de klacht van de studenten gegrond blijkt, wordt Shell gevraagd om te stoppen met hun reclames.💚 https://t.co/2rKmdk8DGy pic.twitter.com/Tt1nj3lT4C — Greenpeace NL (@GreenpeaceNL) April 12, 2021

Een van de beloftes van Shell is om bossen in Peru te beschermen tegen kap. „Wij tonen aan dat dit bos ook in de jaren voordat Shell dat bos beschermde niet werd gekapt”, aldus Van Langen. „Bovendien nemen de bossen, door klimaateffecten, steeds minder CO2 op en zou het bos kunnen afbranden.”

Shell laat weten dat de Reclame Code Commissie al eerder heeft geconcludeerd dat de uitingen van het bedrijf over CO2-neutraal rijden niet misleidend zijn. Volgens de oliemaatschappij rijden veruit de meeste mensen in Nederland nog niet in een elektrische auto en wordt hen met de compensatie de keuze geboden CO2-neutraal te rijden. Met de extra eurocent per liter brandstof „kopen we CO2-credits uit natuurprojecten die worden gecontroleerd door onafhankelijke, gecertificeerde partijen”, laat een woordvoerder weten.