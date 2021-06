Voedselverspilling: we gooien per jaar 538 euro aan eten weg

Groenten die niet meer eetbaar zijn, een kliekje dat te lang in de koelkast stond en dat halve blik bonen is ook niet meer bruikbaar. We gooien als Nederlanders nogal wat eten weg. Jaarlijks deponeert ieder huishouden gemiddeld zo’n 538 euro aan ongebruikte boodschappen in de vuilnisbak.

Dat is niet alleen slecht voor onze bankrekening, ook het milieu wordt er niet blij van. Minder voedselverspilling kan volgens de Verenigde Naties bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen die zijn gesteld. Vooral met Wereld Milieu Dag komende zaterdag iets om aandacht aan te besteden.

We willen voedselverspilling tegengaan

Om die reden deden maaltijdboxbedrijf HelloFresh en stichting Samen Tegen Voedselverspilling onderzoek, melden ze in een persbericht. In maart en september vorig jaar werd er aan zo’n 1000 huishoudens gevraagd hoeveel eten er nu eigenlijk in de prullenbak belandt. Een hoop, zo blijkt.

Terwijl we het wél nodig vinden om voedselverspilling tegen te gaan. Met zo’n 94 procent, vindt bijna elke Nederlander het onnodig om zoveel weg te gooien. Daarvan wil 84 procent ook daadwerkelijk iets gaan doen tegen de verspilling. Toch lukt dat niet helemaal en gooien we elke week ruim een tientje aan eten weg.

Tips om zelf te besparen

Dat komt volgens het onderzoek vooral omdat we te groot inkopen. Toch hoeft er niet zoveel in de afvalbak te belanden. We hebben vijf tips voor je verzameld om je steentje bij te dragen en natuurlijk te besparen.

Maak een weekmenu

Het kost even tijd en gaat de eerste paar weken waarschijnlijk nog niet helemaal van een leien dakje. Toch gaat een weekmenu je voordelen opleveren. Trek een uurtje uit om een aantal lekkere gerechten uit te zoeken. Houd daarmee rekening met ingrediënten die je misschien overhoudt. Heb je voor het recept voor maandag een halve courgette nodig? Zorg dan dat je de andere helft op een andere dag van de week kunt gebruiken. Heb je de weekmenu’s voor de avonden onder de knie, voeg dan ook lunch en misschien zelfs ontbijt toe aan de planning en boodschappenlijst. Er zijn zelfs hele boeken voor, zoals die van Sanne van Rooij.

Extra voordeel: het is op deze manier makkelijker om gezond en gevarieerd te eten. Als blijkt dat je drie keer pasta en vijf keer kip op het menu hebt staan, moet je misschien toch even wat andere maaltijden toevoegen. Ook hoef je met een vaste boodschappenlijst maar één of twee keer per week naar de winkel. Houd je in wat betreft ongezonde producten en temper zo meteen je snackeritis op de late avond.

Heb je teveel boodschappen om in één keer mee te nemen? Maak dan wel je planning voor de hele week, maar splits je boodschappen op in twee keer.

Vries je kliekjes in

Die pastasaus was geweldig, maar nog een bord leegeten gaat een beetje ver. Gedroogde pasta kun je prima lang bewaren en de saus kun je los invriezen. Dat geldt voor heel veel gerechten. Op deze manier is het helemaal niet erg als je vaak grotere porties kookt dan je op kunt. Check wel altijd even of je gerecht goed in te vriezen wordt. Anders kun je de buur er misschien blij mee maken.

Kliekjes zijn overigens ook perfect als straks het hectische leven weer begint. Je hoeft niet te koken maar hebt wel een gezonde maaltijd. Vergeet trouwens niet een sticker op de bakjes te plakken zodat gerechten niet te lang in de diepvries liggen. Kleine vriezer? Plan dan elke week een kliekjesdag.

Soep tegen voedselverspilling

De perfecte manier om groenten op te maken die eigenlijk niet meer zo lekker zijn. Soep! Het is wel aan te raden voor groenten te kiezen waarvan de smaken bij elkaar passen. De basis is simpel: snipper een uitje, pers eventueel een knoflookteentje uit en fruit aan in een beetje olijfolie. Voeg de restjes groenten toe, wat bouillon, laat een kwartiertje koken en pureer. Breng op smaak met peper, zout en je favoriete kruiden.

Geen verspilling én een gezonde groenteboost. Ook ideaal als lunch. Je kunt eindeloos variëren. Doperwten met koriander, venkel en courgette, paprika en tomaat, pastinaak en knolselderij, wortel en zoete aardappel, we krijgen er trek van.

Zoek een verpakkingsvrije winkel

Zeker als je vaak voor alleen jezelf kookt is een verpakkingsvrije winkel ideaal. De producten zijn niet voorverpakt en daardoor kun je precies zoveel kopen als jij wil. Drie champignons nodig voor een recept? Je zit niet met de rest van het bakje. Eén hand spinazie volgens de ingrediëntenlijst? Geen zorgen over wat je met de rest van de zak moet.

Nog een milieuvriendelijk voordeel: sommige verpakkingsvrije winkels verkopen alleen seizoensproducten en soms zelfs alleen lokale seizoensproducten. Zo wordt je maaltijd nog duurzamer. De prijs kan wel een nadeel zijn. Hoewel je vaak minder kwijt bent voor je groenten, kosten producten als kaas en vlees soms wel meer. Kijk daarom zeker als je het doet om geld te besparen goed naar wat je koopt.

Is een verpakkingsvrije winkel geen optie? Check dan het diepvriesschap in je supermarkt. De meeste groenten zijn in diepvriesverpakking te krijgen. Zo kun je precies gebruiken wat je nodig hebt zonder dat je weer een halve broccoli moet weggooien.

Zoek elke week je (koel)kast uit

Fijn natuurlijk, zo’n volle voorraadkast. Maar tegelijk ook een valkuil. Hoe meer voorraad je hebt, hoe groter het risico is dat er dingen over datum gaan die je vervolgens alsnog weg moet gooien. Neem voor het plannen van je weekmenu daarom een momentje om je voorraadkast en koelkast uit te zoeken. Wat moet de komende dagen écht op? Verwerk de ingrediënten in de recepten voor maandag en dinsdag en je hebt weer wat minder om weg te gooien.

Bonus: Eet wat vaker samen met iemand

Zeker als je elke avond voor jezelf kookt, is het risico op verspilling groot. Veel producten komen in grotere hoeveelheden waardoor je soms niet alles op krijgt. Nu we weer meer mensen thuis mogen ontvangen een éxtra goede reden om eens wat vaker met vrienden te eten. Of als dat kan lekker uit eten te gaan. Nu het eindelijk weer kan.