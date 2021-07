Zwemmers met afrokapsel mogen geen speciale badmuts dragen op de Olympische Spelen

Zwemmers met een afrokapsel mogen op de Olympische Spelen geen speciale badmuts dragen. De internationale zwembond Fina heeft de aanvraag voor het gebruik van de badmuts van het bedrijf Soul Cap afgewezen. De badmutsen zouden namelijk „niet passen bij de natuurlijke vorm van het hoofd”, zo meldt The Guardian.

De 24-jarige zwemster Alice Dearing had een aanvraag voor het gebruik van de speciale badmutsen ingediend. De Britse kwalificeerde zich voor de Olympische Spelen en wilde de badmuts gebruiken tijdens het zwemmen in open water. De badmutsen van het bedrijf Soul Cap zijn speciaal gemaakt voor natuurlijk zwart haar met veel volume. Daardoor zien de badmutsen er ook iets anders uit dan de standaardvariant.

‘Natuurlijke vorm van het hoofd’

Het gebruik van de speciale badmutsen is echter niet toegestaan. De zwembond stelt namelijk dat de mutsen „niet passen bij de natuurlijke vorm van het hoofd”. Ook zouden atleten in het verleden nog nooit zo’n soort badmuts nodig hebben gehad. „Atleten die deelnamen aan internationale events hebben nog nooit eerder gebruikgemaakt van badmutsen met een dergelijke maat en vorm.”



In gesprek met The Guardian laat Danielle Obe, de oprichtster van the Black Swimming Association, weten dat deze situatie wederom de institutionele ongelijkheid binnen de sport laat zien. „Wij geloven dat dit een gebrek aan diversiteit in de sport bevestigd”, stelde Obe.

Volgens de oprichtster zijn badmutsen van origine gemaakt voor het haar van blanke mensen. De badmuts moest voorkomen dat het haar tijdens het zwemmen in je gezicht terechtkwam. Voor afrohaar werken deze badmutsen echter niet. Dit type haar groeit volgens Obe meer omhoog en tegen ze zwaartekracht in. „We hebben de ruimte en het volume van producten als Soul Caps nodig. Inclusiviteit is je realiseren dat er geen ‘normale’ vorm van het hoofd bestaat”, stelt Obe. Het gebrek aan de beschikbaarheid van badmutsen voor afrohaar draagt volgens haar bij aan uitsluiting van mensen uit verschillende gemeenschappen.

Uitsluiting in de zwemsport

Als reactie op de beslissing van de internationale zwembond Fina hebben de bedenkers van de Soul Cap badmuts een statement naar buiten gebracht. Via Instagram benadrukken Toks Ahmed en Michael Chapman nogmaals de problemen omtrent uitsluiting in de zwemsport.



„Voor jonge zwemmers is het essentieel om zich op jonge leeftijd betrokken te voelen en zichzelf in een sport terug te zien. Fina’s beslissing zou jonge atleten kunnen ontmoedigen om verder te gaan in de sport naar mate ze verder komen in het lokale, provinciale en nationale wedstrijdzwemmen”, staat er in het statement. De oprichters vrezen daarnaast dat zwemmers door de beslissing van de Fina moeten kiezen tussen de sport waar ze dol op zijn en hun haar.