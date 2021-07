Slecht nieuws voor de maandag t/m vrijdag-werkers: dit is je eerstvolgende officiële vrije dag

Als je van maandag tot en met vrijdag werkt, volgt er nu niet zulk héél fijn nieuws voor je. Je eerstvolgende officiële vrije dag is namelijk nog best ver weg. De zomer komt eraan, dus je hebt misschien wel wat vakantiedagen (of weken) opgenomen, en wie weet geeft je baas je spontaan wel eens de vrijdag vrij. Maar daar ‘betaal’ je toch voor met je vakantiedagen. Die fijne officiële feestdagen (en dus vrije dagen), zoals bijvoorbeeld Kerstmis, Pasen, of nieuwjaarsdag, die moeten we even ‘missen’.

Heel wat van de komende officiële feestdagen vallen namelijk in het weekend. En de eerstvolgende keer dat je dankzij zo’n feestdag vrij bent? Dat is pas in april 2022. Ja, je leest het goed. Kerst, nieuwjaarsdag: het valt allemaal in het weekend. Maar dat is dan weer fijn voor de mensen onder ons die veel weekenddiensten draaien.



Ik stel voor dat we de officiële feestdagen Pasen, Goede vrijdag, Pinksteren en Hemelvaartsdag afschaffen en er een paar nieuwe in gooien. Wat mij betreft is #ketikoti een prima kandidaat: een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis. 1 mei, Dag van de Arbeid, mag er ook bij. — Martijn (v1 💉) (@MartijnTonies) July 1, 2021

Officiële vrije dagen

Nederland kent een aantal officiële feestdagen, die je dan (in de meeste branches) automatisch vrij krijgt. Ben je op die dag niet vrij, en werk je bijvoorbeeld in een supermarkt, dan krijg je bij veel ketens toch wat extra centjes. Dit zijn de komende officiële feestdagen:

Kerstmis 2021: eerste kerstdag is op 25 december, dat is dit jaar een zaterdag. Tweede kerstdag is dan logischerwijs een zondag.

Nieuwjaarsdag: 1 januari 2022, dat is dit jaar een zaterdag. Dat betekent dus meteen dat we nieuwjaarsdag 2023 óók niet vrij krijgen.

Goede Vrijdag: uiteraard op een vrijdag, 15 april. Zet deze datum dus maar in je agenda als je eerstvolgende gratis dagje vrij. Voor velen althans. Goede Vrijdag is in Nederland een officiële feestdag, maar niet iedereen is vrij.

Pasen: de eerste dag van dit christelijke feest valt vrijwel altijd op een zondag, dus heb je paasmaandag wel lekker vrij.

Koningsdag: aankomend jaar kunnen we op een woensdag de verjaardag van koning Willem-Alexander vieren, hopelijk dan wel op een plein vol mensen en muziek.

Hemelvaart: 26 mei, dat is een donderdag. Ook dan krijg je dus een fijne pauze van je werkweek.

Pinksteren: net als bij Pasen valt de eerste dag van Pinksteren vrijwel altijd op een zondag. Pinkstermaandag, het zit in de naam, ben je lekker vrij.

Kerstmis 2022: aankomend jaar hebben we de helft van de kerstdagen vrij. Eerste kerstdag, zondag, niet. Tweede kerstdag, maandag dus, wel.

Je moet dus even wachten, zo’n acht maanden om precies te zijn, maar daarna krijg je weer wat doordeweekse officiële feestdagen in je schoot geworpen. In 2022 vallen er maar liefst zes feestdagen op doordeweekse dagen. Vier vallen in je weekend. 5 mei is natuurlijk ook een feestdag, maar het is (voor veel mensen) geen officiële vrije dag. Dat gebeurt slechts eens in de vijf jaar. In 2020 was dat dus het geval, en de volgende keer is in 2025. Wel is er al lang een discussie gaande over Bevrijdingsdag, veel mensen vinden dat we ook dan ‘gewoon’ vrij moeten zijn. Die discussie bestaat ook rond Keti Koti, dat was gisteren.