Werk je veel thuis? Zo herken je een fysieke burn-out

Thuiswerken, thuiswerken, thuiswerken. Tijdens elke persconferentie – en daarna eigenlijk ook – blijft Mark Rutte erop hameren. Ga vooral niet naar kantoor, maar maak van je keukentafel je werkplek. Dat zorgt voor minder besmettingen, maar voor meer uitdagingen en stress. Zo ook de thuiswerk-burn-out.

Wereldwijd wordt er 325.000 keer per maand op die term gezocht, en dat aantal neemt toe. Maar gelukkig zijn er ook dingen die je kunt doen om zo’n burn-out te herkennen en tegen te gaan. Zo heeft Reebok in een nieuwe studie een aantal fysieke- en mentale oefeningen geanalyseerd, die moeten helpen een burn-out te voorkomen. Ook verbeteren ze je gezondheid en je productiviteit. En geen zorgen, je kunt deze oefeningen gewoon achter je bureau doen.



Langdurige stress

Om te beginnen: wat is een burn-out precies? Wanneer je langdurig gestresst bent, reageert je lichaam met een burn-out. Die komt vaak naar boven met gevoelens van vermoeidheid, onthechting, een gebrek aan motivatie en een negatieve of cynische kijk op werk. Volgens Ruth Cooper Dickson, Positive Psychology Practitioner, manifesteert een burn-out zich op drie manieren.

Je hebt het gevoel dat je weinig energie hebt en uitgeput bent;

Je trekt je terug en bent minder betrokken bij je werk;

Je professionele zelfredzaamheid wordt minder.

Veel mensen die thuis (moeten) werken kampen met een burn-out, omdat het lastig is je werk van je privéleven te scheiden. Het is namelijk lastig ‘ontsnappen’ aan je werk als je binnen vijf minuten weer op de bank zit. Als je in een kantoor werkt, kun je je werk en stress soms daar nog laten ‘liggen’. Of je raakt het kwijt op de fiets, in de trein of in de auto. Als je (kleine) kinderen hebt die nu online onderwijs volgen, heb je waarschijnlijk nog meer stress. Naast je normale baan ben je nu ook part-time docent.



Volgens de studie van Reebook komen zulke burn-outs in 2020 het vaakst voor in het Verenigd Koninkrijk, met een zoekinteresse van Google die toeneemt tot 69 procent in vergelijking met vorig jaar.

Lichaamsbeweging tegen burn-out

Als je bang bent om een burn-out te krijgen, is lichaamsbeweging een van de beste methoden om die stressgevoelens aan te pakken. Ook als je totaal geen stress hebt, kan een beetje sporten nooit kwaad, en het kan je zelfs productiever maken. Joe Mitton, oprichter van Mittfit, onthult dat het essentieel is „om dopamine en serotonine vrij te maken, die zowel helpen bij de stemming als de slaap” en om stress te verminderen.

De meeste van deze voordelen behaal je met elke dag korte periodes van lichaamsbeweging. Lee Chambers, omgevingspsycholoog en welzijnsconsulent, zegt dat „het vinden van een oefening die je leuk vindt, van vitaal belang is, omdat dit je helpt om consistent te blijven door ervoor te zorgen dat je de pauzes neemt en dagelijks actief blijft”.



Wat je dan kunt doen? Een blokje om, dansen in je woonkamer of yoga in de keuken. Als je gewichten hebt – of plastic flessen gevuld met water of zand – kun je ook thuis een circuitje doen. En anders kun je ook bepaalde oefeningen doen waar je alleen je eigen lichaamsgewicht voor nodig hebt. Squats bijvoorbeeld, of sit-ups. „De aanzienlijke voordelen van lichaamsbeweging op je geestelijke gezondheid, vooral tijdens de donkere, koudere maanden, moeten worden benut om ervoor te zorgen dat je je gesterkt voelt voor de uitdagende tijden waarmee we worden geconfronteerd”, zegt Chambers.

Lees je dit terwijl je thuis aan het werk bent? Ga dan vooral even bewegen, zelfs een klein rondje door je wijk is al goed. Dat vindt je baas vast niet erg.

