Wat een uurtje wandelen per dag met je lichaam doet

Elke dag wandelen of een paar keer per week hardlopen? Veel onderzoeken wijzen uit dat je ongelooflijk veel gezondheidsvoordelen haalt uit simpelweg wandelen. Het is niet voor niets dat veel dokters en gezondheidsexperts aanraden om elke dag een blokje om te gaan.

Leg de drempel laag: dagelijks een half uur tot een uur zou al wonderen verrichten. Maar wat heb je precies aan zo’n dagelijkse wandeling? Een samenvatting uit de verschillende onderzoeken. Wel op tijd de deur uit gaan natuurlijk, want bij de avondklok geldt ‘nog zo gezegd, geen ommetje‘.

Thuiswerken en even wandelen

Je kun er haast niet om heen: aan dagelijks wandelen zitten veel voordelen. Het wordt aangeraden tussen het (thuis)werken door om scherp te blijven, voor een optimale gezondheid van je hart, bloeddruk, cholesterol en wat niet.

Laten we daar eens op inzoomen. Júist omdat het zo laagdrempelig is en je het bijna overal en altijd kan doen. Zelfs in een lockdown. Dagelijks een uurtje wandelen, dat moet te doen zijn zou je denken. Al helemaal als je weet wat de gezondheidsvoordelen zijn. Want die zijn niet mis, als we de onderzoeken moeten geloven.

Effect wandelen op spieren en botten

Door dagelijks te wandelen en je lichaam in beweging te houden, versterk je je spieren en botten.

Je bouwt er (langzaam, dat wel) spieren mee op, maar ook voor je kraakbeen is het goed. Hoe minder je beweegt, hoe dunner je kraakbeen wordt en hoe meer last je kan krijgen van je gewrichten. Handig om flexibel en fit te blijven als je ouder wordt dus. Daarnaast wordt ook de kans op botontkalking kleiner als je regelmatig wandelt.



Hart- en bloedvaten

Onderzoek wijst dat bij een half uur wandelen de bloeddruk wordt verlaagd en het cholesterolgehalte in het bloed lager wordt. Als dat al na 30 minuten wandelen gebeurt, dan werkt een uur wandelen al helemaal bevorderend voor je hart- en bloedvaten.

Hersenen

Onderzoek wijst uit dat mensen die actief leven – bijvoorbeeld door dagelijks te wandelen – een beter geheugen hebben en daarom een mindere grote kans hebben om later Alzheimer te krijgen.

Slaap

Dagelijks een uurtje lekker lopen, kan veel goeds doen voor de gezondheid van je lichaam, maar ook voor je slaap. En je weet inmiddels wellicht dat een goede nachtrust ook weer een groot effect heeft op de gezondheid van je lichaam. Wie dagelijks wandelt, valt over het algemeen makkelijker in slaap en wordt ‘s nachts minder vaak wakker. Wandelen werkt namelijk ontzettend ontspannend. Een goed idee om vanavond na het eten nog een wandeling te maken dus!

Stoelgang

Wellicht heb je het al eens gemerkt, maar wanneer je beweegt (en vooral wanneer je wandelt), worden je darmen op gang gebracht. Het stimuleert de stofwisseling. Heb je snel last van obstipatie? Dan is een dagelijkse wandeling dus zeker een goed idee.



Diabetes

Onderzoek wijst uit dat de kans op diabetes (dan hebben we het over type 2) met maar liefst 58 procent wordt verlaagd als je dagelijks een wandeling maakt.

Langer leven

Uit weer een ander onderzoek bleek dat wie wekelijks (slechts) 150 minuten loopt, 20 procent minder kans had tijdens het onderzoek te overlijden. Even voor de goede orde: het onderzoek duurde 13 jaar en er werden bijna 80.000 vrouwen en 60.000 mannen onderzocht.

Gezond gewicht

Wie dagelijks wandelt, verkleint logischerwijs ook de kans op overgewicht. Met één uur wandelen verbrand je al snel 240 kilocalorieën.

Betere longen

Als je dagelijks loopt, bouw je conditie op. Zover waarschijnlijk niets nieuws. Maar dat betekent ook dat je het vermogen van je longen om zuurstof op te nemen, vergroot.

Ook mentale voordelen aan wandelen

Dat zijn de fysieke gezondheidsvoordelen. Maar wandelen heeft ook veel mentale gezondheidsvoordelen. Wandelen zorgt voor Eureka-momentjes (het is niet voor niets dat sommige CEO’s wandelend vergaderen). Het zorgt voor ontspanning (handig wanneer je veel stress of prikkels ervaart) en het verbetert het humeur.