In deze Europese landen krijg je als CEO het meest betaald

Als CEO van een bedrijf moet je belangrijke beslissingen nemen en ben je eindverantwoordelijk voor de resultaten die een bedrijf boekt. Dat kan best zwaar zijn, maar daar staat natuurlijk wel een hoog salaris tegenover. Maar aan wat voor salaris moet je eigenlijk denken? En wat is het verschil in Europese landen?

Op het internet komen we verhalen tegen van CEO’s uit Silicon Valley die miljoenen verdienen. Hoe zit dat eigenlijk in ons kikkerlandje en de rest van de Europese Unie?

Gemiddeld salaris van een CEO

Dit artikel is voor iedereen die het ook wel tot CEO zou willen schoppen. Oké, en voor iedereen die gewoon nieuwsgierig is aangelegd.

In een onderzoek van Lerensolliciteren.nl werd uitgezocht wat een gemiddelde CEO verdient in elk land dat is aangesloten bij de Europese Unie. Daaruit blijkt dat Europese CEO’s gemiddeld 5,6 keer meer verdienen dan een gemiddelde werknemer. Gemiddeld verdient een CEO uit de Europese Unie maar liefst 9.515,47 euro per maand. De verschillen per land zijn echter groot.

Top 5 Europese landen met best betaalde CEO’s

Bij deze landen uit de Europese Unie krijgen CEO’s het meest betaald. We verklappen alvast dat Nederland hier tussen staat.

5. Frankrijk

Franse CEO’s kunnen op een gemiddeld salaris van 14.500,82 euro rekenen. Dat is al een stuk meer dan in Hongarije, waar CEO’s het minst betaald krijgen (zo’n 4.043,54 euro per maand).

4. Luxemburg

CEO’s uit Luxemburg doen het gemiddeld iets beter. Zij verdienen per maand 14.503,55 euro.

3. België

Onze zuiderburen boeren ook goed. De gemiddelde CEO uit België mag op een maandsalaris van 14.714,21 euro rekenen.

2. Nederland

We zeiden het al even, maar Nederlandse CEO’s verdienen goed. Als je in ons land weet op te klimmen naar deze positie, verdien je gemiddeld 15.774,80 euro per maand.

1. Duitsland

Het is echter Duitsland die de span kroont. Met een gemiddeld maandsalaris van 16.116,48 krijgen de Duitse CEO’s het hoogste bedrag.

Benieuwd naar de hele lijst? Check dan hieronder in het kaartje hoeveel CEO’s in elk ander land betaald krijgen.

Denk er wel aan dat het hier om gemiddelden gaat. Niet iedere CEO verdient precies zoveel. Het is heel goed mogelijk dat een Nederlandse CEO minder of juist veel meer salaris krijgt.

Pijnlijk: vrouwen verdienen nog altijd fors minder

Wanneer je een vrouw bent, mag je je bijvoorbeeld (helaas) niet te rijk rekenen. Een vrouwelijke CEO uit de EU verdient gemiddeld 1.190,47 minder per maand dan een mannelijke collega.

En Amerikaanse CEO’s verdienen fors meer

Dat CEO’s in Europese landen topsalarissen verdienen, is duidelijk. Maar hun salaris is een schijntje als je dat vergelijkt met hun Amerikaanse collega’s. Vorige maand schreven we nog een artikel waarin duidelijk werd dat de best betaalde Amerikaanse CEO’s gemiddeld 20 miljoen dollar (18,5 miljoen euro) per jaar verdienen. Dat is gemiddeld 254 keer meer dan hun werknemers.