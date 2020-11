Computerogen voorkomen? Wie weet helpt oogyoga

De hele dag thuiswerken achter de computer, voor velen is het inmiddels een gewoonte geworden. Door de coronacrisis zitten we nu vaker thuis, maar dat valt niet altijd mee. Het effect dat een beeldscherm op onze ogen kan hebben, is groot. Maar er zijn oefeningen. Zoals oogyoga.

Computerogen, zoals het Oogfonds het noemt, is officieel geen medische aandoening. Toch blijkt uit ervaring dat langdurig kijken naar een beeldscherm klachten oplevert. Dat begint meestal bij vermoeide ogen. Vervolgens kunnen droge en geïrriteerde ogen ontstaan en kun je last krijgen van hoofdpijn en een wazig zicht. Soms heb je zelfs moeite om je te focussen op je werk.

Niet getreurd, want er bestaan trucjes om jouw ogen in topconditie te houden.

Adem in, adem uit

Oogyoga bijvoorbeeld. Het is net iets anders dan de yoga zoals we die kennen. Aan de hand van verschillende bewegingen zorg je ervoor dat je ogen tot rust komen. Allereerst is het belangrijk dat je in een rustige omgeving zit. Je brein ervaart dan namelijk minder prikkels en komt op die manier tot rust. Vervolgens neem je de kleermakerszit aan en adem je diep in en uit.

Draai vervolgens je hoofd naar links, dan naar rechts en laat ondertussen je ogen volgen. Draai vervolgens je hoofd opnieuw naar links, maar kijk nu zover mogelijk naar rechts. Deze positie houd je enkele seconden vast en vervolgens herhaal je deze aan de andere kant. Als het goed is, voel je deze bewegingen in je oogspieren.

De blik van een leeuw

De Amerikaanse oogarts William Bates ontwikkelde oogoefeningen om het gezichtsvermogen te bevorderen. Hiermee legt hij de basis voor de huidige westerse oogyoga. Je ontspant bewust je ogen en kijkt in de verte, dit heet ‘diffuus kijken’. „Vergelijk het maar met een leeuw op de Savanne. Tijdens de jacht verscherpt hij zijn blik en ziet hij alleen zijn prooi. Eenmaal gegeten, ligt hij met een volle buik te sluimeren en houdt hij ondertussen het hele gebied rustig in de gaten, zonder speciaal op iets gerichts te focussen.”



Turen uit het raam

Een andere techniek van oogarts Bates is de zon opzoeken. Tijdens het werken achter je computer zou je ieder kwartier even 20 seconden naar buiten moeten kijken. Richt je gezicht naar de zon en sluit je ogen voor een diepe en rustige ademhaling. Breng nu je kin met een boog van je linkerschouder naar je rechterschouder. De spieren van je ogen krijgen hierdoor rust en kunnen dan weer verder. Zo train je je gezichtsvermogen in de verte en voorkom je bijziendheid.

Een andere oogyoga-techniek is palming. Hierbij wrijf je je handen ongeveer 20 seconden tegen elkaar. Je plaats dan de warme muis van je hand tegen je gesloten ogen. Het is nu helemaal donker en lekker warm rond je ogen. Deze positie houd je dan een paar minuten aan. Laat het ontspannen maar beginnen.

