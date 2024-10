Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

AVROTROS doet mee aan Eurovisie Songfestival, zonder Joost Klein

AVROTROS doet volgend jaar mee aan het Eurovisie Songfestival in Zwitserland. Dat maakte de omroep woensdagavond bekend. Na maandenlange gesprekken met de organiserende European Broadcasting Union (EBU) stelt de omroep dat er „voldoende garanties” zijn dat er structurele veranderingen worden doorgevoerd bij het muziekfestival. Joost Klein is de kans geboden om opnieuw mee te doen na zijn diskwalificatie eerder dit jaar, maar hij heeft hiervoor bedankt.

Na de editie van dit jaar in Malmö, waar Klein werd gediskwalificeerd na een incident achter de schermen, drong AVROTROS samen met andere landen aan op structurele veranderingen voor en achter de schermen van het songfestival. De EBU heeft bijvoorbeeld ingestemd met het aanstellen van een zogenoemde safety manager in de omgeving van de artiesten, het ernstig terugdringen van filmen achter de schermen en een ruimte achter de schermen waar artiesten niet gestoord kunnen worden.

„AVROTROS blijft dit proces nauwlettend volgen, maar is hoopvol en heeft vertrouwen in de vernieuwing van het grootste muziekfestival van Europa”, meldt de omroep in een verklaring. AVROTROS heeft de inschrijving voor deelname namens Nederland aan het songfestival geopend. Geïnteresseerde artiesten, componisten en tekstschrijvers kunnen zich tot en met vrijdag 22 november inschrijven.

De gesprekken die AVROTROS en de EBU afgelopen tijd voerden, gingen vooral over de „onnodige en disproportionele” diskwalificatie van Klein. De Nederlander mocht in mei niet meedoen aan de finale van het songfestival na een aanvaring met een cameravrouw. Half augustus werd bekend dat de Zweedse aanklager hem niet zal vervolgen voor bedreiging om een gebrek aan bewijs. Ook wilde AVROTROS het met de EBU hebben over de vele klachten over een onveilige sfeer achter de schermen van het muziekevenement. De Nederlandse delegatie wilde een nieuwe deelname pas toezeggen nadat de songfestivalorganisatie veranderingen had doorgevoerd.

ANP

