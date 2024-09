Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

We schenken champagne verkeerd in, zeggen experts, maar zo doe je het wél goed

We zijn er vaak van uitgegaan dat een champagneglas dé manier is om champagne te serveren. Maar volgens experts is dat juist niet de beste keuze.

De slanke, hoge glazen mogen er misschien chique uitzien, maar volgens sommelier Richard Hemming uit Signapore, zijn ze „vreselijk om de drank écht te waarderen”.

Champagne

Volgens Hemming moet je met de klassieke champagneglazen veel te ver achterover leunen om de champagne goed te drinken. Ook zorgt de smalle opening ervoor dat je niet optimaal kunt genieten van de geur van je drankje; een essentieel onderdeel van de champagne-ervaring. Daardoor kan de smaak minder goed tot zijn recht komen, volgens Hemming.

In plaats van het bekende glas, raadt hij aan om champagne te serveren in een normaal wijnglas. Het bredere glas geeft de drank namelijk de ruimte om zich te ontvouwen. Zo kan de geur beter worden waargenomen, wat de smaakbeleving ten goede komt. Het mag dan misschien klinken als een schending van de traditie, maar het maakt volgens Hemming een wereld van verschil.

Grotere glazen, betere ervaring

Ook Cameron Nadler, wijndirecteur bij Zero Bond en Sartiano, is het hiermee eens. Zo vertelt hij aan HuffPost dat een universeel wijnglas ideaal is om champagne te drinken. „Je proeft veel meer van de smaak en ervaart de champagne zoals de maker het bedoeld heeft.” Hoewel normale champagneglazen niet compleet verleden tijd zijn, blijft het volgens Nadler een feit dat een groter glas een betere drinkervaring biedt.

Minder populair

Opvallend is dat de verkoop van champagne de laatste tijd flink is gedaald. Volgens luxebedrijf LVMH, dat onder andere merken als Moët & Chandon en Dom Pérignon verkoopt, was er in de eerste helft van 2024 een verkoopdaling van twaalf procent ten opzichte van het jaar ervoor.

De oorzaak? Een gebrek aan feestelijke momenten, speculeerde LVMH. „Champagne wordt geassocieerd met vieren en geluk”, vertelt CFO Jean-Jacques Guiony. „Misschien is de huidige geopolitieke en economische situatie niet bepaald bevorderlijk voor het opentrekken van flessen champagne.”

