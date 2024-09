Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Britse actrice Maggie Smith (89) overleden

De Britse actrice Maggie Smith is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie gemeld aan de BBC. De actrice was onder meer bekend van rollen in de Harry Potter-films en de serie Downton Abbey.

In een verklaring laten haar zoons Toby Stephens en Chris Larkin weten dat Smith vrijdagochtend vroeg „vredig in het ziekenhuis” is overleden. De actrice stierf in het bijzijn van vrienden en familie. Smith laat naast haar twee zonen ook vijf kleinkinderen na. Zij zijn „kapot van het verlies van hun buitengewone moeder en grootmoeder”.

De in 1934 geboren Smith speelde gedurende haar lange carrière vele rollen in zowel toneel- en theaterstukken als in films en series. De actrice maakte haar debuut op Broadway in het stuk New Faces of ’56. Ze werd al snel een van de belangrijkste Britse actrices.

A Room with a View

Smith speelde rollen in films als Othello, Travels With My Aunt, A Room with a View, Death on the Nile, Hook en Sister Act. Smith verwierf vanaf 2001 ook bij jongeren grote bekendheid door haar rol van professor Minerva McGonagall in de reeks Harry Potter-films. Vanaf 2010 speelde ze als de aristocratische Violet Crawley een van de hoofdrollen in de succesvolle Britse dramaserie Downton Abbey.

Smith won vele prijzen voor haar optredens. De actrice won tweemaal een Academy Award. Ze kreeg de belangrijkste filmonderscheiding voor haar rollen in de films The Prime of Miss Jean Brodie (1969) en California Suite (1978). Ze ontving ook vijf BAFTA’s, vier Emmy Awards, drie Golden Globes en een Tony Award. Omdat ze zowel een Oscar, een Emmy als een Tony won, was Smith een van de weinige personen op wie de Amerikaanse term Triple Crown of Acting van toepassing was.

In 1990 werd Smith door koningin Elizabeth II tot Dame benoemd.

Smith is precies een jaar na Harry Potter-collega Michael Gambon overleden. De acteur, die professor Dumbledore speelde, stierf vorig jaar op 27 september op 82-jarige leeftijd.

