Alleen uiteten gaan? Dit zijn de voordelen

Heb je weleens overwogen om alleen uiteten te gaan? Misschien tijdens een werkreis of gewoon omdat je even een moment voor jezelf nodig hebt. Hoewel het voor veel mensen ooit ondenkbaar was, kiezen steeds meer mensen ervoor om solo te dineren. En verrassend genoeg wordt dat steeds meer geaccepteerd én gewaardeerd.

Vroeger werd er vaak op neergekeken als je alleen ging eten. Er hing een stigma rond solo-dineren, waarbij het idee heerste dat mensen die alleen aten eenzaam of sociaal geïsoleerd waren. Dit beeld is echter sterk aan het veranderen. Er hangen zelfs grote voordelen aan een etentje in je eentje.

Alleen uit eten

Uit onderzoek van OpenTable, een website voor restaurantreserveringen, blijkt dat 60 procent van de mensen in het afgelopen jaar alleen in een restaurant heeft gegeten. Dit percentage stijgt zelfs naar 68 procent onder jongere generaties zoals Gen Z en millennials. Kortom, alleen dineren is niet langer een taboe.

De voordelen van alleen uiteten gaan zijn groot, zowel voor de consument als voor restaurants. Robin Chiang, werkzaam bij OpenTable, merkte op dat mensen die in hun eentje eten, vaak meer geld uitgeven dan mensen die met gezelschap komen. Sterker nog, ze besteden gemiddeld 48 procent meer per persoon. Het is dus niet alleen goed voor je gemoedstoestand, maar ook voor de horeca.

Voordelen van alleen uit eten gaan

Volgens Dr. Supatra Tovar, klinisch psycholoog en gediplomeerd diëtist, zien we een verschuiving in de manier waarop alleen eten wordt bekeken. Dat komt grotendeels dankzij de opkomst van de zelfzorg- en wellnessbeweging. „Er is steeds meer nadruk komen te liggen op het belang van zelfzorg, mindfulness en onafhankelijkheid”, legt ze uit aan Huffpost. Mensen worden aangemoedigd om prioriteit te geven aan hun eigen behoeften en ervaringen, en daar hoort alleen eten soms bij.

Een belangrijk keerpunt in deze verandering was de COVID-19-pandemie, toen veel mensen noodgedwongen alleen moesten eten. Hierdoor veranderde de sociale dynamiek rond alleen uiteten gaan, waardoor het voor velen normaler werd. Voor sommigen werd het zelfs een vorm van zelfreflectie en een kans om op een meer bewuste manier met eten bezig te zijn.

Concentreren op het eten

Een van de grootste voordelen van alleen dineren is de mogelijkheid om mindfulness te beoefenen tijdens je maaltijd. Als je alleen bent, heb je meer ruimte om je volledig te concentreren op het eten voor je, zonder afleidingen van gesprekken of andere mensen aan tafel.

Dr. Tovar benadrukt dat dit je helpt om meer bewust te genieten van de smaken, texturen en de algehele eetervaring. Het stelt je ook in staat om beter te luisteren naar de signalen van je lichaam over honger en verzadiging, wat bijdraagt aan een gezondere relatie met eten.

Vrij van keuzes

Als je alleen uiteten gaat, ben je volledig vrij in je keuzes. Je hoeft met niemand rekening te houden wat betreft de keuze van het restaurant of het soort eten dat je bestelt. Volgens Dr. Tovar kan dit vooral bevrijdend zijn voor mensen met specifieke dieetwensen, zoals vegetariërs, veganisten of mensen met voedselallergieën. Je hoeft geen compromissen te sluiten, wat vaak wel het geval is als je met anderen eet.

Daarnaast kun je zonder sociale druk beslissen wat je écht wilt eten. Onderzoek wijst uit dat mensen in een groep vaak hun keuzes aanpassen aan wat anderen bestellen, uit angst om beoordeeld te worden. Denk aan vrouwen die op een eerste date een salade bestellen omdat ze denken dat dit van hen verwacht wordt, of mensen die zich ongemakkelijk voelen om een groot gerecht te bestellen als iedereen om hen heen iets kleins neemt. Alleen uiteten gaan, geeft je de vrijheid om volledig trouw te blijven aan je eigen voorkeuren.

Boost voor het zelfvertrouwen

Voor sommigen kan alleen uiteten gaan in het begin ongemakkelijk of eng voelen. Maar als je het eenmaal probeert, kan het juist een enorme boost voor je zelfvertrouwen zijn. Dr. Cortney Warren, klinisch psycholoog, legt uit dat alleen dineren een manier kan zijn om jezelf uit te dagen en te laten zien dat je onafhankelijk bent. Het feit dat je alleen in een restaurant zit, toont aan dat je niet bang bent voor wat anderen van je denken. Dat kan een heel empowerend gevoel geven.

Er zijn ook onderzoeken die dit ondersteunen. Een studie uit 2021 onder Zuid-Koreaanse universiteitsstudenten wees uit dat studenten die ervoor kozen om alleen te eten, geen negatieve gevoelens hadden bij solo-dineren. In plaats daarvan gebruikten ze die tijd om emotionele en cognitieve vaardigheden te ontwikkelen, wat hen juist een gevoel van tevredenheid gaf.

Valkuilen

Hoewel alleen dineren veel voordelen biedt, zijn er ook enkele valkuilen waar je je bewust van moet zijn. In het verleden werd alleen eten vaak in verband gebracht met obesitas, depressie en eenzaamheid. Dit is echter sterk afhankelijk van de context.

Als je ervoor kiest om alleen te eten omdat je geïsoleerd bent of weinig sociale contacten hebt, kunnen er negatieve gevoelens ontstaan. Maar als je bewust kiest voor een solo-maaltijd, bijvoorbeeld omdat je even tijd voor jezelf wilt, kan het juist een hele positieve ervaring zijn.

‘Het is een ervaring’

Als je nog nooit alleen uiteten bent geweest, kan het een goed idee zijn om het rustig aan te doen. Begin bijvoorbeeld met een restaurant dat je leuk vindt, of kies voor een informele setting zoals een lunch in een café. Het is ook prima om iets mee te nemen om jezelf bezig te houden, zoals een boek of je telefoon, al is het goed om te beseffen dat afleiding je eetervaring kan beïnvloeden.

Volgens Dr. Tovar is het belangrijk om jezelf toe te staan de ervaring volledig te omarmen. „Eten is niet alleen brandstof”, benadrukt ze. „Het is een ervaring, en alleen dineren kan een krachtige manier zijn om die ervaring op jouw voorwaarden te eren.”

