Kijkt jouw kat ook altijd chagrijnig? Dit is waarom

Ze was een heuse internetsensatie: Grumpy Cat. De kat uit de Amerikaanse staat Arizona met haar omlaag hangende mondhoeken werd wereldberoemd nadat haar eigenaar een foto op social mediaplatform Reddit plaatste, maar ze was lang niet de enige permanent ‘chagrijnige’ kat. Veel meer katten hebben een permanent chagrijnige gezichtsuitdrukking en dat is onze schuld, blijkt uit nieuw onderzoek.

Zo kijken Brachycefale katten, katten met hele platte gezichten, vaak chagrijnig. Inmiddels weten we dat hier behoorlijk wat nadalen aan zitten. Kortsnuitige kattenrassen kunnen bijvoorbeeld snel problemen krijgen met hun ogen en ademhaling. Maar daar blijft het niet bij. Uit nieuw onderzoek van de Nottingham Trent University blijkt namelijk sommige aanpassingen aan het uiterlijk van deze katten niet alleen hun fysieke gezondheid beïnvloeden, maar ook invloed hebben op hun communicatieve vaardigheden.

Veel aan uiterlijk van kat veranderd

„In de loop van de domesticatie van katten hebben we hun fysieke uiterlijke vorm enorm veranderd”, legt onderzoeker Lauren Finka uit. „Onze voorkeur voor kenmerken die we schattig vinden of die vergelijkbaar zijn met de uitdrukkingen die we bij mensen herkennen, zoals een chagrijnig gezicht, hebben mogelijk onbedoeld het vermogen van katten om zich uit te drukken en te kunnen communiceren verstoord.”

De onderzoekers kwamen tot deze conclusie nadat ze de gezichten van 19 populaire kattenrassen, waaronder de pers, bengaal en Schotse vouwoorkat, analyseerden. Ze bestudeerden van elk ras zo’n honderd foto’s. Alle katten hadden een ‘neutrale’ gezichtsuitdrukking, waardoor de onderzoekers goed de verschillen die door fokken veroorzaakt worden konden onderscheiden van de verschillen in uitdrukking die worden veroorzaakt door specifieke expressies of onderliggende emoties.

Communiceren met soortgenoten

Per ras ontdekten de onderzoekers behoorlijk wat variaties in gezichtsuitdrukking, wat volgens hen laat zien hoe selectief fokken in de loop van de tijd het gezicht van bepaalde kattenrassen heeft veranderd. Sommige rassen zijn zo gefokt dat ze beperkt worden in hun gezichtsuitdrukking en hierdoor minder goed kunnen communiceren met soortgenoten. „Veel eigenaren zullen zich bewust zijn van de verschillende gezichtsuitdrukkingen die hun katten vertonen. Deze gezichtsuitdrukkingen kunnen veranderen afhankelijk van wat de kat nodig heeft of hoe hij zich voelt, maar onze bevindingen suggereren nu dat deze signalen verstoord zijn”, aldus Finka.

Zo kan een neutrale gezichtsuitdrukking van het ene ras er hetzelfde uitzien als de uitdrukking van pijn van een ander ras. En ook op de communicatie met hun baasje heeft een permanent chagrijnige gezichtsuitdrukking invloed. Finka: „Als bepaalde rassen onbedoeld zijn uitgekozen om er chagrijnig uit te zien, zullen we bijvoorbeeld eerder geneigd zijn om deze katten meer aandacht te geven dan ze zouden willen. Ook kunnen we niet meer zien wanneer ze daadwerkelijk pijn hebben en onze hulp nodig hebben.”

Reacties