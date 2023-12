Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Europese Commissie wil extra klimaatregels in Nederlandse landbouw

Nederland moet van de Europese Commissie aanvullende klimaatmaatregelen nemen in onder meer de agrarische sector en de afvalverwerking. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd rapport. Alleen dan kan Nederland in de komende jaren zijn bijdrage halen aan de Europese klimaatdoelen voor 2030, zo analyseert de Europese Commissie.

De commissie maakt zich onder meer zorgen over de uitstoot in Nederland van methaan, van het broeikasgas N2O (lachgas) in dierlijke mest en kunstmest, en van fluorhoudende broeikasgassen. Ook moet Nederland preciezer aangeven wat de belangrijkste oorzaak is van de uitstoot van CO2 en die bron aanpakken.

Op het vlak van energie vindt de commissie dat Nederland meer ambitie moet tonen bij het gebruik van hernieuwbare energie. Om de energieveiligheid te vergroten, moet Nederland ook de afhankelijkheid van gas sneller verminderen ten gunste van een betere energiespreiding. Bovendien wil de Europese Commissie opheldering over hoe en wanneer Nederland de subsidies op fossiele brandstoffen stopt.

Betere energiespreiding

De Europese landen leveren periodiek bij de Europese Commissie nationale energie- en klimaatplannen in. Ook van twintig andere EU-landen heeft de Europese Commissie een dergelijke analyse gemaakt. Landen als Duitsland en Italië krijgen vergelijkbare aanbevelingen als Nederland voor een betere energiespreiding en het tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen. Polen, Bulgarije en Oostenrijk hebben nog geen plannen ingeleverd en moeten dat van de commissie snel doen. Het Belgische plan kwam te laat om nu al te worden geanalyseerd.

In hun klimaatplannen geven elk van de EU-landen aan hoe ze de gezamenlijk overeengekomen Europese energietransitie- en klimaatdoelen van 2030, en verder kijkend ook 2050, willen bereiken. Voor elk land zijn die doelen via bepaalde formules vastgesteld. Zo kan de Europese Commissie bovendien analyseren of de EU als geheel op de goede weg is om de door de EU-landen gezamenlijk bepaalde klimaatdoelen te halen.

Op grond van een vergelijking van 21 recent ingediende en geanalyseerde plannen van EU-landen concludeert de Europese Commissie dat het er niet goed uitziet. Zo is in de EU-klimaatwet vastgelegd dat de EU in 2030 55 procent minder broeikasgassen uitstoot in vergelijking met 1990. Terwijl de landen nu lijken aan te koersen op een vermindering met 51 procent.

