Waarom zit de dop tegenwoordig vast aan je plastic fles?

Het zal je vast niet ontgaan zijn: de dop zit tegenwoordig vast aan je plastic flesje met water, cola of vitaminedrank. Heel handig, want zo raak je ‘m niet kwijt. Toch blijkt dit een groot frustratiepunt voor veel mensen te zijn. Waarom is er gekozen voor deze maatregel?

De maatregel is bedoeld om zwerfafval tegen te gaan. Zo komen er minder doppen in het milieu terecht. Drankproducenten hebben daar heel wat werk in gestoken, de hele industrie is erbij betrokken. Er zijn uitgebreide pilots uitgevoerd om de nieuwe doppen te testen. Alle producenten of importeurs van plastic flessen zijn verplicht om mee te doen.

Nieuwe Europese wetgeving

De wijziging van het ‘Besluit beheer verpakkingen 2014’ is ingegaan op 3 juli 2024. Dit heeft alles te maken met de nieuwe Europese SUP-wetgeving, die zwerfafval in de natuur moet tegengaan. De nieuwe wetgeving verplicht fabrikanten om de dop vast te maken aan pakken en flessen die gemaakt zijn voor eenmalig gebruik. Met uitzondering van flessen met een inhoud groter dan 3 liter en verpakkingen voor medisch gebruik.

Waarom zit de dop vast aan een plastic fles?

De vastzittende doppen hebben als doel om ervoor te zorgen dat zwerfafval minder snel in de natuur terecht komt. Zwervende doppen vormen vooral een gevaar voor dieren. Dieren zien het vaak als voedsel en kunnen doodgaan als ze de doppen eten. Het is echter nog maar de vraag of de vastgemaakte doppen een bijdrage leveren aan het bestrijden van zwerfafval.

Uit de Landelijke Zwerfafvalmonitor van 2022 blijkt namelijk dat doppen slechts 6 procent van het totale zwerfafval uitmaken. Snoeppapiertjes daarentegen zijn verantwoordelijk voor 21 procent van het zwerfafval in Nederland. Er is dus nog geen bewijs voor de relatie tussen vastgemaakte doppen en minder zwerfafval. Dit roept de vraag op in hoeverre de maatregel dan zinvol is. Ook moeten er extra machines worden aangeschaft, om de doppen goed te kunnen recyclen. Dit kost extra geld, vooral met de huidige stijging van de grondstofprijzen.

Consumenten niet blij met vaste doppen

Toch is een grote groep consumenten niet blij met de nieuwe doppen. Denk bijvoorbeeld aan reumapatiënten, die vanwege hun aandoening veel moeite hebben met het opendraaien van de fles. Zij hebben minder grip om de dop open te kunnen draaien. Hetzelfde geldt voor oudere mensen, die minder kracht in hun vingers hebben. Maar ook voor de doorsnee consument kan het een probleem opleveren. Je moet soms zoveel kracht zetten om de dop eraf te krijgen, dat het een knoeiboel wordt.

Dat sommige mensen helemaal klaar zijn met de vastzittende doppen, blijkt uit een opiniepeiling van Kassa. Uit de peiling blijkt dat zo’n driekwart van de mensen meer moeite heeft met het openen en sluiten van flessen sinds de dop eraan vast zit. Met name mensen met een handbeperking laten weten niet blij te zijn met de doppen.

Zorgen voor geleidehonden

Verder blijkt uit de peiling dat er zorgen zijn over het voortbestaan van de doppenactie van het Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF). Het fonds zamelt plastic doppen in om de basisopleiding voor geleidehonden te kunnen financieren. Vorig jaar werd er nog 50.000 euro opgehaald met de doppeninzamelingsactie.

Het goede nieuws: je kunt de dop er ook af trekken. Bijna de helft, 47,8 procent van de mensen die deelnam aan de opiniepeiling, doet dat al.

