Onderzoek: ‘Vrouwen zijn thuis de baas over thermostaat’

De temperaturen zijn nu nog mild voor de tijd van het jaar, maar vanaf volgende week naderen koudere dagen. En dat betekent dat we weer meer gaan stoken. Of tenminste, de vrouwen onder ons. Uit onderzoek van vergelijkingssite EasySwitch blijkt namelijk dat de vrouwen in huis de baas zijn over de thermostaat.

Maar liefst 78 procent van de ondervraagde vrouwen geeft aan dat zij thuis bepalen wanneer de kachel aangaat en hoe warm het binnen is. 43 procent van de ondervraagde mannen beaamt dit en geeft aan dat hun vrouw of vriendin thuis gaat over de temperatuur. Als het aan de mannen zelf ligt, hoeft die verwarming niet zo snel aan: 64 procent zegt eerder een warme trui aan te trekken als het koud is.

Thermostaat niet lager dan 15 graden

Vrouwen hebben dus meer te zeggen over de verwarming, maar hoe zorg je ervoor dat de energiekosten enigszins beperkt blijven? Energie-expert Tom Schlagwein heeft enkele tips. Om te beginnen: zet de thermostaat nooit helemaal uit. „Veel mensen denken dat ze de kachel ’s nachts of bij het verlaten van het huis uit moeten zetten. Dit is helemaal niet waar, want als je de verwarming steeds helemaal uitzet duurt het langer voordat het huis is opgewarmd. Hierdoor gaan de stookkosten dus juist omhoog.” Schlagwein adviseert de thermostaat niet lager in te stellen dan 15 graden.

Schlagwein vervolgt: „Zet de thermostaat 1 graden lager dan je normaal gesproken zou doen.” Je kent het wel: Je komt binnen in een koud huis en draait meteen de verwarming hoog en als snel begint het lekker warm te worden. „Veel mensen hebben een favoriete ‘vaste’ verwarmingstemperatuur. Ga daar standaard 1 graden onder zitten. Dat scheelt namelijk al tot zo’n 100 euro per jaar”, legt Schlagwein uit.

Jaarlijks overstappen

Naast de bovenstaande tips, kan het volgens Schlagwein ook helpen om jaarlijks je energiecontract opnieuw onder de loep te nemen. „Het is zeker zinvol om ieder jaar even te kijken naar je energiecontract. Dit om te kijken of het contract nog bij jou en je woning past, maar mogelijk ook naar een duurzame(re) energieleverancier. Daarnaast bieden alle energieleveranciers aan nieuwe klanten een welkomstkorting aan. Door jaarlijks over te stappen kun je dan tot wel 450 euro besparen.”

