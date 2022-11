Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Linkse politiek vindt Black Friday hélemaal niks, maar neuzen we allemaal toch niet even naar een koopje?

Black Friday duurt nog de hele vrijdag en misschien ben je het koopjesgeweld (en de ene na de andere aanbieding in je e-mail) al helemaal zat. Ondertussen zoeken talloze Nederlanders vandaag toch naar spotgoedkope artikelen. Waarom zou je niet, als ‘veel voor weinig’ zomaar een dagje kan? Wat de politieke partijen in ons land betreft, is het een zwarte dag op een andere manier. In Den Haag is men klaar met Black Friday en wordt het koopjes-walhalla op een negatieve manier gelinkt aan het milieu.

Een andere vraag die vaak speelt, maar dan niet in de politiek: zijn al de aanbiedingen eigenlijk wel échte koopjes? Metro schreef daar eerder deze week over. Opvallend: Dille & Kamille houdt op deze Black Friday de deuren gesloten. Het personeel van de winkelketen verricht vandaag vrijwilligerswerk.

Zorgen over gevolgen van Black Friday

Politieke partijen maken zich echter steeds meer zorgen over de gevolgen van Black Friday. Het uit Amerika overgewaaide koopjesfestijn leidt tot drukke dagen voor pakketbezorgers. De partijen in Den Haag wijzen op de gevolgen van de verkoop van kledingstukken en gadgets tegen stuntprijzen voor het klimaat en het milieu. Coalitiepartij D66 komt op deze Black Friday met een actieplan om de vervuilende textielindustrie te vergroenen. De partij vindt de branche „vervuilender dan de lucht- en scheepvaart bij elkaar”. Kamerlid Kiki Hagen noemde de koopjesdag in het Algemeen Dagblad, vooruitlopend op de actie, „een gitzwarte dag voor onze aarde”. Vorig jaar gingen deskundigen van het Metro-panel al eens in op de stelling ‘Black Friday is een gedrocht’.



Vandaag (op Black Friday) dien ik mijn initiatiefnota met 16 voorstellen in om de kledingindustrie te verduurzamen. — Kiki Hagen (@kbhagen) November 25, 2022

Veel uitstoot door pakketbezorgers

De PvdA vroeg deze week aandacht voor de gevolgen van de massale uitverkoop voor pakketbezorgers. In hetzelfde debat trok de ChristenUnie aan de bel, omdat het online bestellen en bezorgen vaak met uitstoot gepaard gaat. Erg veel kleding wordt bovendien retour gestuurd, en daarna soms nooit meer gebruikt. Partijen hebben steeds vaker bedenkingen over het ongeremde koopgedrag waartoe consumenten volgens hen worden aangemoedigd.

D66 maakt zich vooral zorgen over de consequenties van de vervuilende textielindustrie en ‘fast fashion‘ (de verkoop van spotgoedkope kledingstukken die vaak maar kort meegaan) in het bijzonder voor het klimaat en het milieu. Eerdergenoemde Kiki Hagen komt daarom met een initiatiefnota en vraagt aandacht voor „de naakte waarheid over onze kleding”. Ze doet diverse voorstellen om de kledingindustrie te vergroenen. Hagen wijst op de hoge uitstoot van de branche en de schade die bijvoorbeeld chemische kleuring aan het milieu aanbrengt. „Daarbovenop gooien we per jaar wereldwijd 764.000 vuilniswagens aan kostbare materialen weg.”

⬛ 5 feitjes over Black Friday 1. Black Friday is ontstaan in de Verenigde Staten en valt op de dag na Thanksgiving day. Dat is een Amerikaanse feestdag die ze vaak vieren met familie en gepaard gaat met veel tradities. 2. Voorheen werd Black Friday beschouwd als het begin van een seizoen voor kerstaankopen. Door de extreem hoge kortingen konden veel inwoners relatief goedkoop inkopen doen. 3. De naam Black Friday werd voor het eerst gebruikt in de jaren 60 door de politie van Philadelphia. Dit om te verwijzen naar de enorme verkeersdrukte in de stad op de dag na Thanksgiving. 4. Onderzoeksbureau Markteffect heeft onderzocht dat mensen op zwarte vrijdag 60 procent vrolijker zijn dan anders. 5. De officiële zwarte vrijdag begint midden in de nacht om 00.00 uur en eindigt om 23.59 uur op vrijdagavond. Maar de meeste deals zijn wat langer geldig. Zondagavond is het dan echt gedaan met het Black Friday-weekend.

Ecologische voetafdruk op Black Friday

Kiki Hagen bepleit een zogeheten eco-score, waarmee consumenten kledingwinkels kunnen beoordelen op hun ecologische ‘voetafdruk’. Zo’n eenduidige score moet een einde maken aan de wildgroei van keurmerken. Bedrijven die valse beloftes doen over hoe groen hun producten zijn, moeten daarnaast gestraft worden: D66 wil hogere boetes voor greenwashing. Verder moet het kabinet ruim baan geven aan investeringen in kledingmerken die grondstoffen en materialen wél goed hergebruiken. En daarmee hun klimaat- en milieuschade beperken.

Ook wil D66 de regels aanscherpen voor microscopisch kleine stukjes plastic in kleding die vaak in het milieu terechtkomen. Verder moeten er strengere eisen komen aan de kwaliteit van kleding. Rokken, broeken jurken en truien krijgen zo een langere levensduur. D66 wil bovendien dat er met andere Europese landen afspraken worden gemaakt over regels voor de textielindustrie.