Vertederende beelden Louis van Gaal en Senegalese journalist: ‘Knuffel’

Louis van Gaal, de bondscoach van ons eigenste Oranje, is zo’n man die je niet altijd begrijpt of juist heel graag mag. Een interview tijdens het WK in Qatar met een Senegalese journalist duikt op. En zeg nou zelf, dat is behoorlijk vertederend.

Van Gaal staat veelal bekend om zijn steenkolenengels en ‘no nonsens’-mentaliteit. De bondscoach heeft het hart op de tong en hoewel de heren van Vandaag Inside regelmatig uithalen naar Van Gaal, kunnen veel mensen de bondscoach wel waarderen.

Nu worden veelvuldig beelden gedeeld op social media waarop Van Gaal een Senegalese journalist te woord staat in een persconferentie. „Ik ben een jonge journalist die pas net begonnen is. Ik heb geen vragen voor je, maar het is voor mij een kans om te vertellen dat ik sinds driejarige-leeftijd fan van je ben”, vertelt de journalist. Van Gaal moet lachen als hij de woorden van de journalist aanhoort. „Ik wil je een dikke knuffel geven”, antwoordt hij in het Nederlands. „Want ik vind het wel leuk dat je dit zegt. Serieus, dat gebeurt niet vaak. Dus ik wil graag elkaar lekker knuffelen straks.” Waarna de journalist ook moet lachen en Van Gaal glimlachend naar hem kijkt.



Knuffel na de persconferentie

Aan het einde van de persconferentie wenkt Van Gaal de journalist. „Knuffel”, zegt hij. De journalist en bondscoach pakken elkaar beet en de zaal begint te applaudisseren. De twee bedanken elkaar.

Van Gaal en keeper Andries Noppert

Afgelopen maandag speelde het Nederlands elftal op het WK in Qatar tegen Senegal, waarvan ze met 2-0 wonnen. Na deze wedstrijd mocht keeper Andries Noppert zichzelf ‘man of the match noemen’, met zijn debuut op het WK. Overigens klonk er ook veel lof over een interview met hem dat hij na de wedstrijd gaf. Noppert had volgens WK-kijkers nog weinig mediatraining gehad en zijn nuchtere en pure antwoorden konden zij wel waarderen.

Ook vertelde de keeper dat hij en Van Gaal goed met elkaar overweg kunnen. De twee hebben dezelfde soort humor, sprak Noppert. Hij vertelde dat hij zijn WK-debuut te danken heeft aan Van Gaal.