Metro-stelling: ‘Black Friday is een gedrocht’

‘Black Friday is geen gedrocht, maar je moet er wel verantwoord gebruik van maken’

„De oorspronkelijke gedachte van marketing is het vervullen van de wensen en verlangens van consumenten. Ik denk dat dat een te beperkte benadering is, en dat het er nu veel meer om draait dat je vanuit marketing je maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt: hoe kan ik de verlangens en wensen van consumenten tegemoet komen zonder daarbij het algemeen belang van de maatschappij – en dan denk ik vooral in termen van duurzaamheid – te veronachtzamen?

Als consumenten, retailers en producenten op een dag als Black Friday hun verantwoordelijkheid niet zouden nemen, dan zou het belang van de maatschappij in het gedrang kunnen komen. Als het erom gaat zoveel mogelijk producten over de toonbank te schuiven voor een zo laag mogelijke prijs, dan is Black Friday een gedrocht. Maar als consumenten, retailers en producenten hun verantwoordelijkheid nemen is Black Friday geen gedrocht, en is de dag soms zelfs een zegen voor consumenten met een kleine portemonnee.”

‘Bedenk of je het product echt nodig hebt’

„Consumenten kunnen hun verantwoordelijkheid nemen door niet alleen op die lage prijs af te gaan, en zich te bedenken of ze het product echt nodig hebben. Soms is dat zo. Als je koelkast kapot gaat, dan heb je een nieuwe nodig. Maar als het om een nieuwe jurk of jas gaat, dan ligt dat vaak wat genuanceerder. In dat geval kun je je afvragen: wil ik het product wel tegen de laagste prijs kopen? Van die producten weet je dat de katoen niet duurzaam is geproduceerd, er misschien kinderarbeid in het spel is en de distributie onnodige vervuiling met zich mee brengt. Consumenten kunnen dan beter kiezen voor een product dat veel duurzamer is en dat ook met korting wordt aangeboden, maar toch wel wat duurder is dan het product dat op Black Friday voor de absolute bodemprijs weg mag.

Retailers kunnen ervoor zorgen dat ze verantwoord inkopen. Zo zie je op Bol.com steeds vaker aangegeven of een product duurzaam is of niet. Producten moeten ook verantwoordelijkheid nemen in de zin dat ze duurzame grondstoffen moeten gebruiken en op een duurzame manier moeten produceren.

Al met al zou ik dus zeggen: Black Friday is geen gedrocht, maar je moet er wel verantwoord gebruik van maken. Dat kan lastig zijn, want het graaien in manden op Black Friday werkt aanstekelijk en is bij wijze van spreken net zo besmettelijk als het coronavirus.”