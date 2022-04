Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlanders googelen duurzaam: waterbesparende douchekoppen, vlooienmarkten en impact avocado’s

Het is vandaag Earth Day, de dag waarop we wereldwijd stilstaan bij hoe we met ons gedrag het klimaat beïnvloeden. Maar waar was Nederland het afgelopen jaar benieuwd naar op het gebied van duurzaam googelen? Waar zocht men via Google vooral op?

Het team achter Google Zoeken bracht de meest trending en populairste zoekopdrachten in Nederland in kaart en stuitte op verrassende inzichten.

Energie besparen door te googelen

Zo hebben de steeds verder stijgende energie- en gasprijzen er het afgelopen jaar voor gezorgd dat Nederland meer ging zoeken naar manieren om te besparen. ‘Energie compensatie’ bleek een break-out zoekterm. Ook vroegen we ons meer af hoe we ‘energie besparen in huis’. Die zoektocht kwam weer op duurzame ideeën, zoals een ‘zonneboiler’, ‘zonnepanelen’, ‘waterbesparende douchekop’ en een ‘inductiekookplaat’. Tot slot bereikte de belangstelling voor ‘isolatie’ in oktober 2021 een historisch hoogtepunt.

🤔 Wát is trending? Trending, volgens Google, betekent: in een bepaalde periode opvallend veel meer gezocht naar bepaalde zoektermen dan in de periode daarvoor. Dat is dus wel iets anders dan de populairste zoekopdracht.

Vintage trend

Is duurzaam winkelen de nieuwe trend? Nederlanders zochten volgens het Google Zoeken-team het afgelopen jaar veel op ‘tweedehands goederen’, gevolgd door ‘veganisme’ en ‘elektrische auto’. Ook werden plekken afgestruind waar deze tweedehands goederen vervolgens gekocht kunnen worden. Ook hielp Google een handje bij het vinden van hotspots, blijkt uit de lijst. ‘Tweedehands winkels’ heeft een plek bemachtigd op nummer zes, gevolgd door ‘vlooienmarkt’ op nummer zeven.

Duurzaam googelen

Utrecht is sinds kort een duurzaam warenhuis rijker en dat was goed te zien op Google. De zoekterm ‘duurzaam warenhuis Utrecht’ steeg het afgelopen jaar namelijk met maar liefst 1.200 procent en de term ‘duurzame verpakkingsmaterialen’ met 450 procent.

Daarnaast bleek de Nederlander interesse te hebben in het aanleggen van ‘duurzame tuinen’ en ‘duurzame crypto’. Ook is de interesse in ‘de gevolgen van klimaatverandering’ gegroeid met een stijging in de zoekterm van 200 procent. Maar naast de impact op de ozonlaag en gevolgen van klimaatverandering, waren we ook benieuwd naar de schade die een zachte, groene vrucht kan aanrichten. Meer mensen dan vorig jaar zochten via Google uit of de ‘avocado slecht voor het milieu’ is. Die zoekterm kent een stijging van 150 procent.

Recyclen en vervoer

‘Duurzaam googelen’ wordt dus aardig gedaan. En een ander thema binnen duurzaamheid is recyclen. Je kunt er tegenwoordig bijna niet meer omheen: recyclen is een must. Maar wát kun je allemaal recyclen? Dat wilden Nederlanders weten. Op Google zochten Nederlanders dan ook voornamelijk naar het recyclen van plastic, metaal, Nespresso-cups, matrassen en papier.

Ook zijn Nederlanders zich meer gaan verdiepen in hoe we ons duurzamer kunnen voortbewegen. Zo staat Nederland op nummer 5 in de wereld als het gaat om het aantal zoekopdrachten naar e-bikes op Google. Ook zijn elektrische fietsen meer in trek geworden door de stijgende benzineprijs.