Tips: zo vier je dit jaar alsnog een spetterend oud en nieuw

Een groots nieuwjaarsfeest of met glitters op de dansvloer behoren ook deze jaarwisseling helaas niet tot de mogelijkheden. Toch zijn er genoeg manieren om ook dit jaar een speciaal oud en nieuw te beleven: met bijvoorbeeld een romantisch weekend weg, of door een mooie avondwandeling langs de grachten te maken.

Op zoek naar inspiratie? Metro heeft samen met Booking.com de beste alternatieven op een rijtje gezet om op een bijzondere manier het jaar af te sluiten en 2022 op onvergetelijke wijze af te trappen.

Tips voor een fijn oud en nieuw

1. Glühwalk langs de grachten

De lockdown maakte wandelen onze nummer één activiteit. Met een glas glühwein in de hand maak je zo’n wandeling extra gezellig. Sluit het jaar af met een mooie route langs de grachten in jouw stad en haal een warm glaasje bij een van de vele to-go kraampjes. Niet alleen heel lekker, je steunt hier ook de lokale horeca-ondernemer mee. Proost!

2. Een romantische avond in de jacuzzi

Het oude centrum van Haarlem is de perfecte locatie voor een knusse, romantische avond. Brass Hotel Suites is gelegen aan de historische Oude Markt en is van alle gemakken voorzien. De kamers komen zelfs met een jacuzzi! Geniet met z’n tweeën een avondje weg op oudejaarsavond, compleet met roomservice en champagne.

3. Ga ‘naar’ een festival

Oké, een écht festival zit er niet in, maar je kunt er wel flink dichtbij komen. Er zijn namelijk meerdere livestreams van festivals, djs of andere feestjes tijdens oud en nieuw – zoals The Streamers dat tijdens tweede kerstdag doen. Nodig wat vrienden uit, doe je beste outfit aan, hang discolampjes op en je waant je zo op een echt feest. Prosecco’tje en lekkere hapjes erbij en klaar is Kees.

4. Op grote hoogte het nieuwe jaar in

Vanaf 450 meter hoogte de betoverende lichten zien van onze hoofdstad? Bij nhow Amsterdam Rai kan het! Deze locatie bij de Amsterdam Rai komt met een uniek uitzicht over de hele stad. Op deze manier stijgt jouw oudejaarsavond boven alle verwachtingen uit.

5. Een heerlijk huisje op de hei

Een knisperend haardvuur en een glas glühwein in een idyllisch klein houten huisje midden in de natuur: klinkt als het perfecte recept voor oud en nieuw. Pal op de Veluwe, gelegen bij het knusse dorpje Velp, ligt Buitenplaats Beekhuizen. De privé-huisjes komen met een eigen terras, kitchenette én een outdoor hot tub. Pak de champagne, steek de sterretjes aan en luid het jaar vol goede moed in!

6. Langs de beste oliebollenkraam van Nederland

Oud en nieuw is natuurlijk niet compleet zonder een goede schaal oliebollen. Pak het dit jaar extra goed aan en ga voor de beste exemplaren van Nederland. Deze zijn te krijgen bij de oliebollenkraam van Nico Sterrenberg in Schiedam. Wees er op tijd bij, er staat ‘s ochtends vroeg al een lange rij!