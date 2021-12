#231 ‘Tommy heeft een deel van het gesprek opgevangen’

Maud heeft zich totaal niet meer beziggehouden met alle ellende rondom Cherry, maar moet er toch echt mee aan de slag: de politie heeft namelijk contact met haar opgenomen. Dan wordt ze ook nog eens voor een moeilijke keuze gezet: gaat ze mee met Tommy naar een gig in Dubai, terwijl ze met Gio in haar hoofd zit?

Pff, wat een helse week was dit. Ik had altijd het idee dat de kerstvakantie was om te relaxen, maar ik zit er pas net in en heb nu al het gevoel dat ik afsteven op een burn-out. Allereerst ben ik heel de week druk bezig geweest met zoveel mogelijk werk afronden, want als ik ervoor kies om mee te gaan naar Dubai, is het maar beter dat ik niks heb liggen. Daarom heb ik een stapel interviews ongeveer zo groot als de Burj Khalifa afgerond deze week.

Ik werkte vooral buitenshuis: Tommy was natuurlijk veel thuis met Noa en als ik iets er niet bij kon hebben, was het Tienduizend luchtballonnen nóg een week langer om me heen om mij af te leiden. Er is gelukkig op kantoor genoeg ruimte voor mensen om te werken, want bijna iedereen zit wél thuis. Ik had dus het rijk voor mij alleen.

Daarnaast had ik de dag voor kerst natuurlijk dat verhoor met betrekking tot Cherry. Ik vond de agentes die me ondervroegen wel heel fijn. Na afloop moest ik het verhoor ondertekenen en wat er stond daar was ik het mee eens, maar zo’n paar uur vertellen over alles wat er gebeurd is zuigt je helemaal leeg. En dan had Tommy ook nog eens dat kerstdiner op de planning staan…

Nou, dat kerstdiner is dus uitgelopen op een fiasco. Tommy had een aantal van onze vrienden uitgenodigd, waaronder Rochella en Jessie. Ja, ik weet het: te veel mensen in huis, maar we zijn nou eenmaal jong en ik we hebben van tevoren getest. En ik ben alsnog hard genoeg gestraft voor de ellendige keuze om het kerstdiner niet af te blazen, want toen ik in de keuken stond te praten met Rochella over Gio, heeft Tommy een deel van het gesprek opgevangen…

Terwijl de kalkoen in de oven stond en ik in geuren en kleuren aan Rochella stond te vertellen dat ik Gio echt niet uit mijn hoofd kon zetten, zag ik haar van kleur verschieten. Ik draaide me om en ja hoor: daar stond Tommy in de deuropening, lijkwit weggetrokken. Hij draaide zich om en liep linea recta naar het toilet. Ik heb in die tien minuten dat hij daar op zat geprobeerd een noodplan voor te bereiden met Rochella, maar dat wilde niet lukken. Toen Tommy van het toilet af kwam, liep ik naar hem toe en mompelde ik dat ik het uit wilde leggen, maar sloeg hij mijn hand weg en mompelde hij „later”.

De rest van de avond zat Tommy aan tafel alsof hij meedeed aan het Nederlands Kampioenschap Levend Standbeeld. Aan tafel was de sfeer zo bedompt, dat een mortuarium nog warmer aan zou voelen. Niemand leek het aan te durven om te vragen wat er aan de hand was; om 21.00 uur waren alle gasten al naar huis en is Tommy zonder iets te zeggen naar bed vertrokken.

Uit walging over mezelf durfde ik niet naast hem te gaan liggen en ben ik maar naar Rochella gegaan. Toen ik Eerste Kerstdag thuis kwam, was er niemand en ben ik zonder goed verhaal naar mijn moeder gegaan. We zouden die dag samen dineren, maar Tommy reageerde nergens op. Ik heb maar een of ander lulverhaal over buikgriep opgehangen bij mama, die vervolgens natuurlijk een heel epistel aan Tommy schreef dat ze het zo rot vond dat hij buikgriep had en of ze echt niet langs moest komen voor een maaltijd die hij dan later op zou kunnen eten.

Tweede Kerstdag had ik godzijdank niets gepland staan en heb ik de hele dag in bed films gekeken. Wederom is Tommy niet thuisgekomen. Pas vanochtend toen ik wakker werd had ik een berichtje van hem en dat maakte me zo mogelijk nog meer in de war. Het enige wat er stond was: ‘Kom je nou mee naar Dubai? Ik moet een ticket voor je laten boeken.’

Maud is een 23-jarige studente die houdt van feesten en reizen. Ze werkt sinds kort op de redactie van een tijdschrift en heeft een vriend, Tommy, waar ze mee samenwoont op de Zuidas. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.