Tony’s Chocolonely niet langer ‘slaafvrij’ meer volgens Slaafvrije Chocolade-lijst

De Nederlandse chocoladeproducent Tony’s Chocolonely is niet langer ‘slaafvrij’. Tenminste, dat vindt de Amerikaanse organisatie Slave Free Chocolate, die een lijst heeft opgesteld van bedrijven die slaafvrije chocolade maken. Daar is Tony’s, die juist strijdt voor een slaafvrije reep, nu vanaf gehaald.

Dat meldt RTL Nieuws. Volgens Slave Free Chocolate is Tony’s niet meer slaafvrij, omdat de fabrikant samenwerkt met Barry Callebaut, een multinational die erkent wél cacao te gebruiken dat afkomstig is van kinderarbeid. Dit zou vooral plaatsvinden in Ivoorkust en Ghana.

Slaafvrije chocolade

Tony’s werd in 2005 opgericht met als doel om honderd procent slaafvrije chocolade te maken. Eerder bleek echter al dat dat vrijwel onmogelijk was, omdat de cacaobranche niet echt mee wilde werken. Vandaar dat hun slogan ‘100 procent slaafvrij’ werd veranderd in ‘op weg naar 100 procent slaafvrij’, wat nog steeds op de wikkels te lezen staat.

Dat doet Tony’s Chocolonely door in te kopen bij boeren waar het gecontroleerd kan worden hoe de cacao wordt geproduceerd. In het verwerkingsproces maakt de chocoladegigant echter gebruik van de productielijn van Barry Callebaut. Dat zorgt volgens Slave Free Chocolate voor dat Tony’s geld bespaart en hun relatief dure chocolade daarom goedkoper kan aanbieden.

Tony’s Chocolonely wil verandering

Het is voor Slave Free Chocolate reden om Tony’s Chocolonely als ‘niet meer slaafvrij’ te bestempelen en van de lijst te schrappen. Volgens Tony’s-Topman Henk Jan Beltman is de samenwerking met Barry Callebaut juist onderdeel van hun missie om slaafvrije repen te maken. „Wij willen de grote jongens in de cacao-industrie aanzetten tot verandering. Door met ze samen te werken inspireren we. We worden als een ‘best practice’ gezien en dus een voorbeeld voor Barry Callebaut hoe ze hun andere merken moeten gaan laten werken.”



Het lijkt er op dat commerciele groei Tony’s Chocolonely toch belangrijker is dan principes. Jammer, mooi merk met mooie ambities. https://t.co/NclgFwJyYn — Marco Derksen (@marcoderksen) February 15, 2021

Beltman vindt het dan ook een spijtige zaak dat hun samenwerking met Barry Callebaut ze hun plek op de Slave Free Chocolate-lijst heeft gekost. „Het is kort door de bocht om ons nu van die lijst te halen.” Intussen is Tony’s Chocolonely bezig met het bouwen van een eigen chocoladefabriek, maar desondanks is het niet van plan te samenwerking met Barry Callebaut op te zeggen.

Missie op wereldschaal

Tony’s heeft inmiddels ook een statement op haar eigen website gepubliceerd. „Velen denken dat het inkopen van cacao uit Ghana en Ivoorkost automatisch betekent dat er sprake is van illegale kinderarbeid en slavernij in je waardeketen. Om die reden hebben we bewust voor deze moeilijkere route gekozen, zodat we juist hier de problemen kunnen helpen aanpakken. Daarom zijn we juist actief daar waar de problemen het grootst zijn. Zo vindt de auteur van de Slaafvrije Chocolade lijst dat onze samenwerking met Barry Callebaut in strijd is met onze missie om alle chocolade 100% slaafvrij te maken, terwijl wij juist samenwerken met Barry Callebaut om deze missie op wereldschaal mogelijk te maken.” Ook levert het volgens Tony’s geen extra winst op.