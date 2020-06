Tony’s Chocolonely opent chocoladebar in hartje Amsterdam

Stromende chocoladetaps, zoete chocoburgers en ‘bieterballen’ met mosterd en jawel, gesmolten chocola. In vrijwel ieder gerecht op de menukaart van de nieuwe Tony’s Chocolonely Chocolate Bar (opening 1 juli) in Amsterdam zit een vleugje van hun befaamde chocolade. Metro proefde alvast voor.

Het is een miezerige donderdagochtend in het centrum van Amsterdam als een Tony’s-medewerker verkleed als wandelende melkreep ons begroet. „Welkom bij het persevent”, glimlacht de melkreep. Hij staat voor de Tony’s Chocoloneley Super Store in de Beurs van Berlage en wijst naar rechts. „Ga daar maar naar binnen.”

Stukje metaal

Een oud, stenen trapje leidt ons naar de winkel. Met veel enthousiasme worden we opnieuw begroet. We krijgen een caramel sea salt shake en mogen onze eigen reep samenstellen. Door de ramen zien we de limited edition-repen van de band rollen. De store is tijdelijk dicht, maar vanwege deze gelegenheid weer even open. „Zie je dat schermpje?”, vraagt een medewerker van de shop. „Daarop zie je de temperatuur van de chocolade, dat komt heel nauw.” Zelf weet hij het niet precies, maar het gaat om een graad of 31. En per soort (wit, melk of puur) is het ook weer verschillend. „En kijk, daar gaat hij door een metaaldetector.” Het is nog nooit voorkomen dat een reep nog een stukje metaal bevat, „maar je weet het maar nooit”.

Tony’s Chocolonely Chocolate Bar

Als we de persoonlijke reep (noga, kletskop en kaneelsuiker) hebben gemaakt, worden we door eenzelfde soort trapje weer naar boven geleid. In de hal van de Beurs van Berlage bevindt zich de Tony’s Chocolonely Chocolate Bar. Van het interieur tot de menukaart: alles is in de kenmerkende rood-blauwe-kleuren. In het midden van de zaal staat een tafel klaar met een dienblad met daarop drie van hun ‘Heroes’. „Dat zijn onze toppers van de kaart”.

Optische illusie

Het eerste dat opvalt op het dienblad is de Tony’s burger in een kartonnen doosje. Het is een zoete burger met melkchocolade, gesmolten marshmallow en daaroverheen karamel. De marshmallow lijkt op een gebakken eitje, de haverchocoladekoek op een klassieke burger. Na een flinke hap, plakken je vingers aan elkaar van de marshmallow. Het lunchgerecht is onwennig en surrealistisch: je brein denkt dat je je tanden in een vleesburger gaat zetten, maar het blijkt een zoete hap te zijn.

Oordeel: Voor 9,75 euro zouden we hem niet nog een keer bestellen, maar voor de experience is-ie zéker de moeite waard.

De tweede ‘topper van de bar’ is een shortbread van pecan, karamel en zeezout. „We konden het niet laten om onze bestverkochte reep karamelzeezout niet in een gebakje te verwerken”, licht Eva Wieleman toe. Ze werkt op het hoofdkantoor van Tony’s en is de bedenker van de bekende Tony’s-smaken, zoals de karamelzeezout-smaak die ze destijds als stagiaire heeft bedacht. De afgelopen maanden stonden voor haar in het teken van gerechten bedenken voor dit nieuwe restaurant.

Oordeel van de shortbread: Mierzoet, en hij valt ietwat zwaar op de maag. Maar wel erg lekker. Vooral als je van de mix van karamel en zeezout houdt. Prijs: 4,00 euro.

Het derde en laatste zoete baksel is de s’more: twee biscuitjes met gesmolten marshmallow en pure chocolade. Hierbij komt het papieren slabbetje dat iedere gast krijgt, goed van pas.

Oordeel: Voor 5,50 euro wat aan de dure kant, maar wel een traktatie om je vingers (letterlijk) bij af te likken.

Topman aangehouden

Terwijl de genodigden het ene na het andere gerecht krijgen voorgeschoteld, heeft de topman van Tony’s Chocolonely iets anders aan zijn hoofd. Henk Jan Beltman, de directeur van het merk, is vanmorgen namelijk aangehouden bij de Beurs van Berlage. Hij had op de muur een reep Tony’s met daarbij de tekst ‘Black Lives Matter’ geschilderd, omdat in de muur een beeld van Jan Pieterszoon Coen is gemetseld. Coen was gouverneur-generaal van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) en hield er gewelddadige handelspolitiek op na. De Beurs overweegt aangifte.

Maar in de chocoladebar is niets van het tafereel van die ochtend te merken. Na een uur proeven, proeven, proeven en ook hun drive gehoord te hebben: Tony’s missie om ‘100% slaafvrij’ de norm te maken in de chocolade, staan we tonnetje rond en een tikkie misselijk weer buiten. Voor de lijn moet je hier misschien niet te vaak naar toe.

