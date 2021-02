Sem (7) redt 2-jarige peuter die in wak valt

Lelystad is sinds gisteren een held rijker. Waar velen zich goed konden vermaken op het ijs, liep het op de Loosdrechtse Plassen bijna uit op een drama. Gelukkig was daar de 7-jarige Sem, die een peuter uit een wak redde.

Het was dit weekend een drukte van jewelste op de Loosdrechtse Plassen, waar honderden schaatsers en andere liefhebbers van de ijspret genoten. Dat terwijl de ijskwaliteit gisteren flink achteruit ging. Niet alleen vanwege het vele gebruik, maar met name ook omdat de dooi langzaam begon in te treden. Er kwamen her en der wat wakken in het ijs.

Peuter valt in wak

Het was zo’n wak waar een peuter van 2 gisteren pardoes inviel. Het grote wak was naast de speeltuin en in de menigte van mensen was niemand het wak en het jongetje opgevallen, vertellen de ouders tegen de Flevopost. „Het ijs leek zo sterk.” Bijna niemand. Gelukkig lette er één persoon wel goed op.

Het was de zevenjarige Sem uit Lelystad. Terwijl hij in de speeltuin aan het genieten was van het weer, het ijs, zijn vrije zondag en de speeltoestellen, zag hij het ongeluk gebeuren. „Hij sprong van het speeltoestel, klom over het hekje en trok mijn zoontje aan zijn capuchon uit het ijswater”, doet de moeder van het slachtoffertje verslag van de reddingsactie.



Sem een ‘superheld’

Daarmee voorkwam de pas zevenjarige Sem een grote tragedie, die zich zou hebben voorgedaan als hij het niet had zien gebeuren en niet direct had ingegrepen. De ouders van de peuter vinden hem dan ook een held. „We zijn hem ontzettend dankbaar en willen hem graag in het zonnetje zetten. Hij is voor ons echt een superheld en hij verdient in onze ogen een erelint”, aldus de moeder.

Op meerdere plaatsen in het land werden schaatsers en andere ijsrecreanten gered uit het ijs. Zeker toen gisteren de dooi doorzette, werd het gevaarlijk en namen de ongelukken toe. Het bleef gelukkig bij gewonden.