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Anniek (42) in Opgebiecht: ‘Ik vind mijn beste vriendin helemaal niet meer zo leuk sinds haar scheiding’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat we liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: de beste vriendin van Anniek (42) is sinds haar scheiding zo veranderd, dat ze haar eigenlijk niet meer zo leuk vindt.

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Anniek: „Mijn beste vriendin Lily en ik kennen elkaar al sinds de middelbare school. We zijn praktisch samen opgegroeid. Ha, vroeger maakten we altijd de grap dat we elkaars high school sweetheart waren. Maar zo is het wel: we kennen elkaars geheimen, delen al jaren lief en leed… onze vriendschap heeft eigenlijk altijd als vanzelfsprekend gevoeld.

Geen ‘sparkle’

Toch is daar sinds vorig jaar verandering in gekomen, eigenlijk vanaf het moment dat Lily ging scheiden. Het is een klassiek verhaal: al jaren samen, later getrouwd, maar na negen jaar huwelijk sloop de sleur erin. Volgens haar vertoonde het huwelijk steeds meer scheurtjes en miste ze de ‘sparkle’, dus hakte ze de knoop door. Haar man gebroken achterlatend, overigens.

In het begin vond ik het vooral heel verdrietig, maar ergens begreep ik haar ook wel. En heel eerlijk: ik bewonderde haar ook, vanwege haar moed. Zelf ben ik ook al jaren getrouwd en hoewel ik geen seconde aan scheiden denk, vond ik het dapper dat zij die stap durfde te zetten. Misschien was ik zelfs een beetje jaloers op die kracht.

Heel erg veranderd

De andere kant van de medaille is dat ze sinds haar scheiding zó is veranderd, en voor mij niet per se op een positieve manier. Tegenwoordig gaat ze bijna elk weekend stappen. Feesten, festivals, clubs; noem het en ze is erbij. Op Instagram zie ik ook steeds foto’s voorbijkomen van cocktails, feestjes en nieuwe mensen. Daarbij kleedt ze zich weer alsof ze 18 is.

Ik gun het haar echt hoor, en dat maakt het ook lastig. Want ik zie dat ze is opgebloeid, dat ze lol heeft en geniet van de vrijheid. Maar eerlijk gezegd vind ik haar juist daardoor minder leuk. Want onze levens passen ineens totaal niet meer bij elkaar.

Wild nachtleven

Nou ja, tot op zekere hoogte, dan. Want de ene week is ze gewoon een moeder die met haar kinderen op pad gaat, om de week erop als een soort wildebras in het nachtleven te duiken en daar de ene na de andere man aan de haak te slaan. Soms vraagt ze aan me of ik meega. En hoewel ik het heus wel gezellig vind om hier en daar een drankje te doen, hoef ik niet elk weekend naar een of ander hysterisch feest. Ik heb ook gewoon een leven. Als zij op haar vrije zondagochtend haar roes uitslaapt, sta ik om negen uur langs het hockeyveld – bij mij gaat dat gewoon door.

En ik merk ook dat ik soms gewoon geen zin heb om naar haar verhalen te luisteren. We hebben het dan over mannen die ze heeft ontmoet, feestjes waar ze is geweest en de dingen die ze heeft gedaan. Vroeger konden we uren praten en hadden we altijd wel iets gemeen. Nu denk ik: hoe reageer ik in vredesnaam op al die wilde verhalen? Ik voel me bijna een beetje preuts.

Rustiger vaarwater

Maar goed, dat zo in haar gezicht zeggen, is ook zo wat. Ze is gelukkig, dus wie ben ik dan om daar iets van te vinden? Voor nu laat ik het dus maar. Misschien heeft ze tijd nodig om zichzelf opnieuw uit te vinden en komt ze vanzelf weer in rustiger vaarwater terecht. Ik hoop dat natuurlijk wel, want hoezeer ik haar ook alle geluk gun, mis ik haar en onze vriendschap zoals het ooit was.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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