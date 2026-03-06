Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mireille (34) in Opgebiecht: ‘Ik wil die vriendinnen-tattoo helemaal niet’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat we liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Mireille (43) wil als enige van haar vriendinnengroep geen matching tattoo laten zetten, maar durft dat nog niet toe te geven.

Mireille: „Ik heb vier vriendinnen met wie ik al jaren hecht ben. We vieren verjaardagen samen, appen dagelijks en plannen elk jaar een weekend weg. Het is zo’n vriendschap die zo vertrouwd voelt, zo vanzelfsprekend ook. Dus toen iemand voorstelde om een gezamenlijke tattoo te nemen – een klein hartje, subtiel – snapte ik ergens wel waar het vandaan kwam. Een blijvende herinnering aan ons. De anderen waren meteen enthousiast, en er werd meteen ge-Pinterest op fijne lijntjes, minimalistische hartjes op enkels en polsen. Klein, subtiel en ‘leuk voor later’. Ik glimlachte en zei niet zoveel.

Cliché

Want eerlijk? Ik wil het helemaal niet. Ik heb nooit iets gehad met tattoos. Iedereen moet vooral doen wat goed voelt, maar ik vind het persoonlijk geen mooie versiering. En een hartje, hoe klein ook, voelt voor mij toch een beetje cliché. Niet iets wat bij mij past.

Toch heb ik dat in het moment niet gezegd. Het was gezellig, iedereen was enthousiast en ik dacht: laat maar even, het waait vast wel over. Maar dat deed het niet, want inmiddels wordt er serieus gekeken naar een datum en een tattooshop. Het plan is concreet geworden. En nu voelt het ongemakkelijk om alsnog te zeggen dat ik niet meedoe.

Buiten de boot

Niet omdat ik bang ben dat de vriendschap meteen op losse schroeven staat, zo dramatisch is het ook weer niet. Maar ik vind het lastig om degene te zijn die het gezamenlijke idee afschiet. We doen veel samen, dat is juist de kracht van onze groep. En het voelt dan toch alsof ik buiten de boot val als ik als enige geen hartje laat zetten.

Tegelijkertijd denk ik: waar hebben we het over? We zijn volwassen, en dit is mijn lichaam. Waarom zou ik permanent iets laten zetten waar ik niet achter sta, puur om mee te gaan in de groep? Dat wringt.

Eerlijk zijn

Iets in me overweegt nog steeds om het gewoon maar te doen. Het is klein, waarschijnlijk zie je het amper. Maar dat voelt ook niet goed – een tattoo is niet iets wat je neemt om gedoe te voorkomen. Dus ik weet dat ik het gewoon moet zeggen. Dat ik eerlijk moet zijn: zeggen dat ik mijn vriendinnen geweldig vind, maar dat een tattoo niets voor mij is. En ik hoop dat dat dan ook de kracht is van onze vriendschap: dat je niet altijd overal in meegaat, en dat dat oké is.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

