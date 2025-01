Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo wil deze startup de geluidsoverlast van Schiphol tegengaan: ‘Verbetert de slaapkwaliteit’

Een goede nachtrust als je rondom de luchthaven Schiphol woont? Dat is voor duizenden omwonenden eerder uitzondering dan regel. Startup DeNoize heeft daar iets op bedacht: ramen die met antigeluid het vliegtuiggeluid tegengaan. En hoe dat werkt? Dat testen ze nu in een proefwoning.

Het idee is simpel: buiten vangt een microfoon de geluidsgolven van vliegtuigen op, waarna een sensor razendsnel berekent hoe de ramen moeten trillen om het geluid te neutraliseren.

Proefwoning in Hoofddorp

De techniek werd al in 2021 getest in een woning in Zwanenburg. Daaruit bleek dat het geluid van vliegtuigen zich anders gedraagt afhankelijk van de afstand tot het huis. „We moesten onze algoritmes upgraden zodat het raam zich realtime aanpast aan het geluid”, legt directeur Aman Jindal uit aan RTL.

Nu wordt de geavanceerdere techniek getest in een proefwoning in Hoofddorp. De woning is extra geïsoleerd om te simuleren hoe een doorsnee bakstenen huis geluid binnenlaat.

Stijgende vliegtuigen

Om de woning goed te testen, slapen de testpersonen er elke keer twee nachten. Eén nacht met het systeem aan en één nacht zonder. De testpersonen weten niet welke nacht het systeem aan staat. „Zo voorkomen we een placebo-effect.”

De proefpersonen vullen een enquête in over hun nachtrust, maar dragen ook een speciaal horloge dat hun slaapkwaliteit meet, inclusief hartslag en bewegingen tijdens de nacht. Uit deze enquêtes is volgens Jindal gebleken dat 65 procent van de proefpersonen beter sliep met het systeem aan.

Longarts-somnoloog Willem Pieters herkent dit. Hij sliep zelf ook een nacht in de proefwoning, zonder antigeluid. „Ik heb amper geslapen”, bekent hij. „Geluidsoverlast zorgt ervoor dat je niet in de diepe slaap komt, wat cruciaal is voor een goede nachtrust.”

Volgens Pieters is het niet zozeer de herrie, maar het wisselende geluid dat ons brein wakker houdt. „Continu geluid, zoals een ventilator, went. Maar stijgende vliegtuigen of voorbijrazend verkeer zorgen voor onderbrekingen in je slaapcyclus.”

Problemen met Schiphol

Hoewel het nu nog gaat om een proefwoning, hoopt DeNoize dit jaar te starten met tests in echte woningen rondom Schiphol. Maar: „Het systeem verbetert de slaapkwaliteit, maar het lost andere problemen zoals CO2-uitstoot of fijnstof niet op”, benadrukt Jindal. Daarnaast blijft het voor omwonenden lastig om met open ramen te slapen of rustig in de tuin te zitten. „Er is meer nodig, zoals stillere vliegtuigen.”

