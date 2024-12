Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Albanië verbiedt TikTok voor een jaar: ‘De schurk van de buurt’

Albanië doet vanaf begin 2025 het sociale netwerk TikTok een jaar in de ban. Dat heeft de Albanese minister-president Edi Rama zaterdag bekendgemaakt.

Tijdens een bijeenkomst met leraren, ouders en psychologen in de hoofdstad Tirana zei Rama dat „TikTok de schurk van de buurt is”.

TikTok

„We gaan het netwerk een jaar sluiten en programma’s uitrollen die de opleiding van studenten dienen en ouders helpen de reis van hun kinderen te volgen”, aldus de premier. Hij heeft eerder sociale media, en TikTok in het bijzonder, de schuld gegeven van het aanwakkeren van geweld onder jongeren binnen en buiten scholen.

Het Albanese besluit komt nadat in november een 14-jarige scholier werd doodgestoken door een medeleerling. Lokale media meldden dat het incident volgde op ruzies tussen beiden op sociale media. Op TikTok zijn video’s verschenen van minderjarigen die de moord steunden.

„Het probleem van vandaag zijn niet onze kinderen, het probleem van vandaag zijn wij, het probleem van vandaag is onze samenleving, het probleem van vandaag is TikTok en alle andere die onze kinderen gijzelen.”

Amerika

Het nieuws vanuit Albanië komt vlak na het nieuws dat in de Verenigde Staten ook een algeheel verbod op TikTok dreigt. Het Chinese moederbedrijf ByteDance is naar het Amerikaanse Hooggerechtshof gestapt om een wet tegen te houden die de verkoop van hun Amerikaanse activiteiten voor 19 januari afdwingt.

Als TikTok en ByteDance niet overgaan tot verkoop volgt een verbod op de populaire video-app in de VS. Veel Amerikaanse politici beschouwen TikTok, met ongeveer 170 miljoen Amerikaanse gebruikers, als een gevaar voor de nationale veiligheid omdat de app in Chinese handen is.

Nederland

In Nederland heeft de overheid het gebruik van TikTok verboden op werktelefoons van rijksambtenaren. Ook in andere Europese landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en België, geldt een dergelijk verbod.

