Is je huisdier bang voor vuurwerk? Zo help je hem of haar het best

Vuurwerk: voor veel mensen een feestelijke traditie, maar voor huisdieren kan het een bron van angst en stress zijn. Veel honden, katten en andere huisdieren zijn bang voor de harde knallen, het felle licht en de onbekende geuren. Hoe kun je het beste je omgaan met je huisdier die bang voor vuurwerk is?

Veel mensen kijken uit naar een knallende afsluiting van het nieuwe jaar, hoewel er ook groeiende kritiek is op de vuurwerktraditie. We schreven erover dat in meerdere steden deze traditie aan banden wordt gelegd.

Bij vuurwerkangst is er sprake van een overgevoeligheid voor harde geluiden qua vuurwerk. De hersteltijd na de schrikreactie is verlengd, het dier blijft in de opperste staat van paraatheid. De beestjes kunnen ook lang last houden van het vuurwerk en de angst daarvoor. Dieren kunnen angstsignalen laten zien, zoals een lage houding, staart tussen de poten houden, janken, piepen of blaffen. Andere dieren ‘bevriezen’ of verstoppen zich juist, schrijft dierenartsenpraktijk Riessen op een webpagina die ze speciaal hebben gewijd aan angst van dieren voor vuurwerk.

Waarom zijn huisdieren bang voor vuurwerk?

Huisdieren, zoals honden, katten en konijnen, hebben een veel scherper gehoor dan wij mensen. Het geluid van vuurwerk komt bij hen dus veel harder binnen. Sterker nog: het kan oorverdovend zijn. Daarnaast is het voor dieren niet te begrijpen waar al die geluiden toch vandaan komen. Of waarom dat gebeurt. Dat maakt dat hun angst toeneemt. Alleen al trillingen en lichtflitsen kunnen dieren flink wat stress, angst en paniek bezorgen.

Hoe merk je dat je huisdier bang is voor vuurwerk?

Je hond kruipt weg in een hoekje, je konijn is aan het trillen, je hond hijgt van de spanning of je kat verstopt zich onder je bed. Dit zijn heel duidelijke signalen die wijzen op angst voor vuurwerk bij huisdieren. Maar je kunt ook denken aan andere signalen, die je ook op een andere wijze kunt interpreteren. Denk bijvoorbeeld aan overmatig blaffen en miauwen. Daarbij kun je denken dat het uit enthousiasme is, maar het is eerder angst. Maar dieren, zoals honden, kunnen volgens huisartsenpraktijk Riessen ook agressief gedrag vertonen, ‘bevriezen’ of steun bij hun baasje zoeken.

Hoe ga je om met een angstig huisdier?

Het begint allemaal met de voorbereiding. Je kunt een aantal weken voor de jaarwisseling beginnen met het laten horen van vuurwerk op een laag volume, schrijft de Dierenbescherming op hun website. Vervolgens geef je je huisdier iets lekkers te eten, als beloning. Verhoog het volume geleidelijk, het dier went zo aan de knallen. Ook geven hondenscholingen speciale vuurwerktrainingen voor honden die bang voor vuurwerk zijn. De Dierenbescherming adviseert hier tijdig mee te beginnen.

Je kunt daarnaast verschillende dingen doen om je huisdier gerust te stellen. Creëer een rustige en comfortabele plek, waar je huisdier zich kan terugtrekken. Dit kan een kamer zijn waar het geluid minder doordringt, zoals een ruimte zonder ramen. Zet een mandje klaar, een dekentje of speeltjes, zodat het diertje zich daar rustig terug kan trekken.

Natuurlijk helpt het ook om – als het nieuwjaarsfeest eenmaal losbarst – de deuren en ramen te sluiten. Dit houdt zowel lichtflitsen als harde geluiden tegen. Je kunt de tv aanzetten, om afleiding te bieden.

Het helpt ook als je als baasje zelf kalm blijft, want huisdieren voelen feilloos je emoties aan. Blijf dus rustig, reageer niet op hun angst, want dit vergroot hun stress alleen maar. Probeer op geruststellende toon tegen hen te praten.

Wat kun je tijdens de jaarwisseling doen voor je huisdier?

Ook tijdens de jaarwisseling kun je het een en ander doen om angst bij je huisdier te beperken of te voorkomen. Als je een hond hebt, laat hem dan ruim voor het vuurwerkfestijn losbarst uit, raadt Dierenbescherming aan. Gebruik dan ook een stevige halsband of tuig, zo voorkom je dat hij in paniek wegrent.

Laat je huisdier – of het nu gaat om een hond of een kat – niet buiten tijdens het vuurwerk, raadt de Dierenbescherming aan. De kans op ontsnappen en zo verwondingen oplopen is namelijk groot. Ook tijdens Oud en Nieuw kun je je dier afleiden, bijvoorbeeld met een snoepje of een speeltje. Heel belangrijk is ook om nabijheid te tonen. Jouw aanwezigheid kan een kalmerend effect hebben, je huisdier voelt zich veiliger.

Is kalmerende medicatie effectief bij bange dieren?

Op internet worden ook tips gegeven over kalmerende medicatie, zodat dieren minder bang zijn. Dit is echter riskant en Dierenbescherming raadt dit ten zeerste af. In sommige gevallen wordt het dier wel verdoofd, maar blijft het gehoor hetzelfde. Soms werkt het eerder averechts en wordt het dier juist gevoeliger voor geluid. Hij is dus alsnog angstig, maar kan er niet op reageren. Tenslotte: straf je hond, kat (of ander huisdier) nooit voor een angstige reactie.

Tot slot heeft stichting Dierenambulance nog een aantal belangrijke vragen én antwoorden op een rij gezet, voor baasjes met huisdieren die bang voor vuurwerk zijn. Veel dieren zijn minder gestrest als iemand thuis is. Dit zou komen doordat alleen al aaien zorgt voor de aanmaak van gelukshormonen zoals serotonine en het knuffelhormoon oxytocine. Deze stofjes verminderen de hoeveelheid stresshormonen in het lichaam.

