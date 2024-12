Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vermoedelijk twee overlevenden bij vliegtuigcrash Zuid-Korea

Vermoedelijk zijn er slechts twee overlevenden bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Muan in het zuiden van Zuid-Korea. Dat zegt de brandweer. Volgens de commandant van de brandweer is het vliegtuig bijna helemaal verwoest en hadden de inzittenden weinig kans om te overleven.

De twee overlevenden van de vliegtuigcrash zijn bemanningsleden. De vrouw en man zijn uit het wrak gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft de dood van 120 mensen bevestigd. Volgens het ministerie van Transport zaten er vooral Zuid-Koreanen aan boord, maar ook enkele Thaise staatsburgers.

Het toestel, van de Koreaanse maatschappij Jeju Air, was met 175 passagiers en zes bemanningsleden onderweg van de Thaise hoofdstad Bangkok naar de luchthaven Muan. Het landde ogenschijnlijk zonder landingsgestel, botste in volle vaart op een muur en vloog in brand.

Vliegtuigcrash

Volgens een verklaring van de brandweer „werden passagiers uit het toestel geslingerd nadat het op de muur was gebotst”. Daarom wordt ook rondom het toestel gezocht naar slachtoffers. De reddingsoperatie is inmiddels een bergingsoperatie.

De algemeen directeur van Jeju Air heeft tijdens een persconferentie zijn excuses aangeboden. Hij zei dat de oorzaak van de vliegtuigcrash nog niet bekend was. De Zuid-Koreaanse autoriteiten doen daar onderzoek naar. Er zou sprake zijn geweest van contact met vogels, waardoor het landingsgestel slecht functioneerde, aldus het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap.

Waarnemend president Choi Sang-mok, die sinds vrijdag het ambt bekleedt, is op de plaats van de vliegtuigcrash aangekomen. Hij zei dat de regering al haar middelen inzet voor de slachtoffers. De Thaise premier Paetongtarn Shinawatra heeft op X zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden en gewonden.

ANP

