Vogelgriep rukt op in Nederland: landelijke lockdown voor pluimvee

Het ministerie van Landbouw stelt per direct een landelijke ophok- en afschermplicht in voor pluimvee. Dat gebeurt nadat bij een biologische kippenboerderij in Putten maandag vogelgriep is vastgesteld. Inmiddels is vlak over de grens bij Nijmegen in het Duitse Kleve ook vogelgriep ontdekt.

„Op basis van deze twee besmettingen en alle beschikbare informatie over uitbraken in andere lidstaten van de Europese Unie is de kans op besmetting van een pluimveebedrijf in heel Nederland ingeschat als matig tot hoog”, aldus het ministerie. Daarom is besloten tot de ophokplicht. Boerenorganisatie LTO had hier ook om gevraagd.

Minister Femke Wiersma spreekt van een „forse maatregel, die weloverwogen genomen moet worden. Ook vanwege het effect op het dierenwelzijn van pluimvee”. De maatregel komt hard aan bij pluimveehouders en mensen met hobbydieren, maar „de veiligheid van de dieren staat voorop”, zegt de bewindsvrouw.

Ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee

Bijna een jaar geleden werd voor het laatst in Nederland vogelgriep geconstateerd. De ophokplicht was van november vorig jaar tot in het voorjaar van kracht. Op 24 april werd in de laatste regio’s (de Limburgse Peel en de Gelderse Vallei) de ophokplicht opgeheven. Een groot deel van vorig jaar gold er een ophokplicht in Nederland.

De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden pluimvee, behalve voor fazanten en loopvogels (zoals struisvogels, nandoes, emoes en kiwi’s). Voor die laatsten geldt een afschermplicht net als voor hobbymatig gehouden pluimvee.

