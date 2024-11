Schoonmaakmiddelen hebben óók een houdbaarheidsdatum: zo lang zijn verschillende producten houdbaar

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schoonmaakmiddelen hebben 贸贸k een houdbaarheidsdatum: zo lang zijn verschillende producten houdbaar

Vrijwel 谩lles heeft een houdbaarheidsdatum. Dus ook schoonmaakmiddelen. Als de producten te lang in de kast blijven staan, verliezen ze hun werking en maken ze niet meer zo goed schoon als eerst.聽

Bij allesreiniger en afwasmiddel zal dit niet zo snel gebeuren, die producten gebruik je immers regelmatig, maar hoe zit het met bijvoorbeeld bleekmiddel en schuurmiddel? De meeste producten gaan sneller over de datum dan je misschien zou verwachten.

Schoonmaakmiddelen聽

In schoonmaakmiddelen zitten misschien geen ingredi毛nten die over de datum kunnen gaan, maar toch zijn ze middelen niet voor altijd houdbaar. Na verloop van tijd kunnen de ingredi毛nten en chemicali毛n in de middelen ontbinden of verdampen. Hierdoor zijn er minder actieve stoffen in het middel aanwezig, waardoor de producten minder goed schoonmaken.聽

De producten zijn dus niet helemaal nutteloos als ze over de datum zijn, maar ze zullen niet meer z贸 goed schoonmaken als dat ze eerst deden. Hierdoor kan het bijvoorbeeld zijn dat niet alle bacteri毛n worden gedood.

Werkzame stoffen聽

Maar hoelang blijven onze favoriete schoonmaakmiddelen nu goed? Allesreiniger blijft ongeveer twee jaar goed. Bij bleekmiddel gaat het veel sneller: na zes maanden beginnen de stoffen daarin al minder te worden. Na twee jaar is het tijd wel tijd voor een nieuwe fles, want dan zijn vrijwel alle werkzame stoffen verdwenen.聽

Vloeibaar wasmiddel en wasverzachters zijn beide na openen ongeveer een half jaar tot een jaar houdbaar. Ook hierbij geldt dat de middelen wel nog gebruikt kunnen worden nadat de houdbaarheidsdatum is verstreken, maar dat ze simpelweg niet meer zo goed je kleding schoonmaken. Pods en capsules blijven net wat langer houdbaar: deze blijven goed tussen de 12 en 15 maanden na het openen.聽

Producten zonder vloeibare ingredi毛nten zijn wel langer houdbaar. Schuurmiddel is vaak wel zo鈥檔 vijf jaar houdbaar, maar het is wel belangrijk dat er geen water bij in de buurt komt. En desinfecterende doekjes en sprays, die we na de coronapandemie in veelvoud zijn gaan gebruiken? Die blijven ongeveer een jaar goed, daarna neemt het aantal ontsmettende stoffen in het product om bacteri毛n te doden af.聽

Houdbaar聽聽

Maar hoe weet je of een schoonmaakmiddel nog goed is? Want op schoonmaakmiddelen staat niet, zoals bij eten en drinken wel het geval is, een houdbaarheidsdatum. W茅l staat er soms productiedatum op de verpakkingen. Aan de hand daarvan kun je dan terugtellen of jouw product nog houdbaar is.聽

Soms staat er ook het PAO-symbool op de verpakking, met een cijfer ernaast. Dit staat voor 鈥榩eriode na opening鈥. Het cijfer geeft aan hoeveel maanden na opening het middel houdbaar is.

Staat er nergens een datum op de verpakking? Dan moet je 鈥榞ewoon鈥 je zintuigen gebruiken. Ruikt het raar? Ziet het er anders uit dan normaal? Of merk je dat spullen of kleren niet zo schoon worden als eerst? Dan is het waarschijnlijk tijd om je schoonmaakmiddelen te vervangen.

