Elektrische kleding tegen de kou: is dat gevaarlijk?

De winter is in volle gang, de dagen zijn koud en donker. De elektrische deken tegen de kou kennen we onderhand wel. Maar wist je dat er ook elektrische kleding te koop is? Een ‘heated vest’ bijvoorbeeld. Hoe veilig is dat nu eigenlijk?

Het is winter in ons land, de eerste sneeuw is gevallen. Tegelijk zijn er zorgen om de oplopende energierekening. Daar is wat op gevonden, in de vorm van ‘heated’ kleding. Een vest, trui of handschoenen, bijvoorbeeld, om je lichaam op elektrische wijze warm te houden.

Elektrische kleding is warmer

Een groep wetenschappers van de Universiteit van Stanford (Verenigde Staten) onderzocht hoe nanodraden, die in kleding zijn verwerkt, ons warm kunnen houden. De wetenschappers testten twee verschillende stoffen, waarin nanodraden van zilver en koolstofnanobuisjes zijn vervaardigd, schrijft NEMO Kennislink.

De conclusie van de onderzoekers? Warmer is het zeker. Nanotextiel, gemaakt van zilveren nanodraden, reflecteert tot wel 40,8 procent van de warmtestraling van het lichaam. Ter vergelijking: bij normale kleding is dat maximaal 1,3 procent. De elektrische kleding is bovendien meer ademend dan normale stoffen. De onderzoekresultaten publiceerden zij in Nano Letters.

Beide stoffen, dus zowel zilver als koolstofnanobuisjes, werken als een soort verwarming. Ze zijn geleidend en door er stroom op te zetten, warmen ze op, met een relatief lichte spanning. Zo zou 0,9 volt al voldoende zijn voor een temperatuurverschil van 38 graden.

Hoe gevaarlijk is een elektrische trui?

Een elektrische deken is voor sommige mensen al een hele stap, vanwege het gevaar op kortsluiting of brand. Maar hoe zit dat bij bijvoorbeeld een elektrische trui? De wetenschappers van de Universiteit van Stanford menen dat stroom door je kleding niet gevaarlijk is.

Uit hun onderzoek blijkt dat de stroom binnen de kleding blijft en niet terecht komt op de menselijke huid. Dit zou te maken hebben met de ‘hoge elektrische weerstand’. Het zou dus veilig zijn, afgaande op de onderzoeksresultaten. Een bijkomstigheid is ook dat het dragen van verwarmde kleding, de uitstoot van broeikasgassen zou verminderen. Meer dan het opwarmen van je huis, bijvoorbeeld. Het vest zou volgens de onderzoekers zelfs gewassen kunnen worden.

Heated vest: vragen over veiligheid

Het elektrische vest kun je op diverse webwinkels vinden als ‘heated vest’. Of het veilig is, probeerde Radar te onderzoeken. Ze kwamen terecht bij een webshop van elkedagkoopjes.nl, waar het vest werd aangeprezen als een vest met powerbank, dat in een minuut zou opwarmen. De telefoon van de webshop werd echter niet opgenomen.

Radar sprak wel met Hein Daanen, hoogleraar inspanningsfysiologie bij de VU Amsterdam. Volgens Daanen zou het vest kunnen werken als ver voldoende vermogen in zit. De warme-elementen zijn zo gepositioneerd dat borst en rug verwarmd kunnen worden, dit zou de beste manier zijn het lichaam te verwarmen. Of het vest gewassen kan worden, daar zet Daanen vraagtekens bij. Wat betreft het brandgevaar, meent hij dat het vest relatief veilig is, gezien de lage spanning. Toch adviseert hij om vooral te bewegen en laagjes kleding aan te trekken om warm te blijven.

Reacties