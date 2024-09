Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Energiebelasting omlaag, dit betekent het voor jouw portemonnee

Er zijn heel wat zaken aan het veranderen rondom financiën in ons land. Uit de Miljoenennota blijken meerdere zaken die invloed hebben op je portemonnee, waaronder de verlaging van de energiebelasting vanaf 2025. Dat is opvallend te noemen, want het vorige kabinet wilde de belasting op gas juist verhogen.

Independer heeft berekend dat een gemiddeld huishouden volgend jaar 43,32 euro minder kwijt is aan energiebelasting. Het slechte nieuws: dat zorgt volgend jaar niet voor een lagere energierekening, omdat de netbeheerkosten fors stijgen.

Energiebelasting omlaag

De meeste werkenden krijgen er geld bij vanaf 2025, bleek al uit berekeningen van Visma Raet. Nu is ook bekend dat de belasting op gas iets meer dan een halve cent omlaag gaat, voor stroom gaat het om bijna 1 cent. Geen enorme stap dus, maar wel eentje die 43,32 euro ‘winst’ oplevert.

In deze tabel zie je het verschil:

Energiebelasting Huidig tarief Voorstel 2025 Verschil Gas 0,7054 euro per m3 0,69962 euro per m3 0,0058 euro per m3 Stroom 0,1316 euro per kWh 0,12282 euro per kWh 0,0088 euro per kWh

„Een belastingverlaging is voor consumenten vaak goed nieuws. Toch merken wij aan de reacties van klanten dat ze op meer hoopten”, zegt Independer energie-expert Joris Kerkhof. „Zo laten consumenten ons bijvoorbeeld weten dat ze een verlaging van minder dan een cent niet goed kunnen rijmen met de gestegen kosten over de afgelopen jaren. Het sentiment onder de consument is over het algemeen dus relatief somber te noemen.”

In december weten we of de energiebelasting daadwerkelijk definitief omlaag gaat. Dan wordt er in de Eerste- en Tweede Kamer over gestemd. „Een huishouden dat 3500 m³ gas en 1500 kWh stroom afneemt, gaat op jaarbasis ruim 40 euro minder belasting betalen”, aldus Kerkhof. Weten hoeveel jij precies gaat besparen? Dat kan met deze tool van Independer.

Door hogere kosten toch duurder uit

De belasting gaat dus iets omlaag, maar dat is nog geen reden tot feest. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verwacht namelijk dat huishoudens volgend jaar 60 euro meer betalen voor hun energie door hogere netbeheerkosten. Onderaan de streep gaat de consument er naar verwachting dus alsnog op achteruit.

Dat komt mede omdat steeds meer huishoudens en bedrijven zijn overgestapt op duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Hierdoor stijgt de productie van elektriciteit, maar het huidige netwerk is daar niet op gebouwd. Dat vraagt om een flinke uitbreiding van het stroomnet, wat veel geld kost voor netbeheerders. Een deel daarvan wordt doorberekend aan de afnemers van het stroomnet, de consument.

