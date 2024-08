Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is smeriger: een spons of een vaatdoek? En zo gebruik je ze het beste volgens experts

Is het beter om vaatwerk en keukenoppervlakken schoon te maken met een spons of een vaatdoekje? ‘Voorkeur’ is het toverwoord. Ook leggen experts uit welke je het beste waarvoor kunt gebruiken.

Het korte antwoord is dat beide voor- en nadelen hebben en beide snel vies kunnen worden.

Spons vs. vaatdoek

„Ze zijn allebei even slecht omdat ze vocht vasthouden”, zegt Charles Gerba, professor microbiologie aan de Universiteit van Arizona tegen The Washington Post. „Eigenlijk is een spons of een theedoek een gelukkig thuis voor bacteriën.”

„Kiezen tussen vaatdoeken en sponzen is echt een kwestie van persoonlijke voorkeur”, verklaart Kristin DiNicolantonio van het American Cleaning Institute. Maar als hetzelfde sponsje of doekje overal in de keuken wordt gebruikt, kunnen deze bacteriën zich tussen oppervlakken verspreiden.

Absorbatievermogen

De keuze is echter reuze, dus vertellen experts welke je het beste waarvoor kunt gebruiken. „Sponzen van cellulose zijn goedkoop, hebben een goed absorptievermogen en gaan lang mee bij zware klusjes”, zegt DiNicolantonio. „Daarentegen zijn polyurethaansponzen sterker dan die van cellulose, waardoor ze goed zijn om voedsel van potten en pannen te schrobben. Ze drogen ook beter uit omdat ze minder water vasthouden”, aldus Gerba.

Schuursponzen kunnen van plastic zijn of een combinatie van cellulose en een dunnere, schurende zijde. „Deze sponzen zijn een geweldig hulpmiddel voor het verwijderen van aangebakken voedsel op potten en pannen”, zegt DiNicolantonio.

Soorten sponzen en vaatdoeken

Natuurlijke zeesponzen „groeien op de oceaanbodem en zijn meestal biologisch afbreekbaar, zijn goed voor de afwas en het opzuigen van gemorste vloeistof”. „Vaatdoeken daarentegen zijn meestal gemaakt van katoen of microvezel en werken zowel op de afwas als op het aanrecht”, zegt DiNicolantonio.

Ook kun je Zweedse vaatdoeken gebruiken. Deze zachte, superabsorberende combinaties van spons en doek zijn biologisch afbreekbaar. „Het is als een kruising tussen een spons en een papieren handdoek”, zegt reinigingsdeskundige Leslie Reichert tegen The Washington Post. De experts wijzen er echter op om voor elk klusje een aparte doek of spons te gebruiken om kruisbesmetting van bacteriën te voorkomen.

Schoonmaken

Hoe lang je een spons of vaatdoek kunt blijven gebruiken, hangt deels af van hoe vaak je ze gebruikt en hoe vaak je ze schoonmaakt. Door ze schoon te houden, verleng je hun levensduur.

„Over het algemeen kun je sponzen het beste elke twee tot drie weken vervangen”, zegt DiNicolantonio. „Doe het eerder als ze beginnen af te breken, verkruimelen of uit elkaar vallen. En zodra het vreemd ruikt, gooi het weg”, ditzelfde geldt voor vaatdoeken.

