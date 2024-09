Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo gebruik je nooit teveel wasmiddel

De was: het is zoiets waar nooit een einde aan lijkt te komen en waarbij je altijd goed moet opletten. Wit bij wit, kleur bij kleur, zwart bij zwart… Maar hoeveel aandacht besteed je eigenlijk aan hoeveel wasmiddel je gebruikt?

Grote kans dat je het een beetje op gevoel doet en niet precies meet hoeveel kilo was je in de trommel gooit. Dat lijkt misschien onschuldig, maar het kan vervelende gevolgen hebben.

Wasmiddel

Geen zorgen: er is niet één ideale dosering wasmiddel. Dat komt doordat iedereen anders wast en de hoeveelheid vuil in de was ook kan verschillen.

Maar er zijn wel richtlijnen. De meeste wasmachines hebben een laadvermogen van zeven tot negen kilo. Volgens Coolblue is één maatdop van een fles vloeibaar wasmiddel, wat ongeveer 40 milliliter bevat, voldoende voor een halve trommel met ‘normale’ vuile was. Prop je je wasmachine helemaal vol? Dan heb je ongeveer 80 milliliter nodig.

Maar wat gebeurt er nu als je te veel wasmiddel gebruikt? Dan kan het volgens Milieucentraal gebeuren dat vlekken niet goed verdwijnen en losgeweekte vuildeeltjes terugslaan op het wasgoed, waardoor het grauw wordt. Ook kan het gebeuren dat een deel van het niet-opgeloste wasmiddel achterblijven in de machine.

Dat is niet alleen slecht voor je was en wasmachine, maar ook voor het milieu en de portemonnee.

Waspoeder

Nog een tip om niet te veel wasmiddel te gebruiken, is om waspoeder te gebruiken. „Met poeder kun je zuiniger doseren”, legde schoonmaakexpert Marja Middeldorp eerder uit aan het Algemeen Dagblad uit. „Twee eetlepels is vaak al genoeg voor een volle wasmachine. Minder was? Dan gebruik je gewoon minder poeder.”

De beste wasbeurt

Het is belangrijk om even stil te staan bij je wasroutine, maar moeilijk hoeft het allemaal niet te zijn, weet Middeldorp. „Je hebt echt niet voor elke vlek een apart wasmiddel nodig. Met waspoeder, azijn, ossegalzeep en voorweekwasmiddel kom je al een heel eind.” Voor hardnekkige vlekken raadt ze aan om kleding in een sopje met voorwasmiddel te laten weken en het daarna in de wasmachine te gooien. Azijn kan ook prima dienen als wasverzachter.

