Vandaag nog éven lekker weer, daarna kouder

Wil je nog genieten van een frisse wandeling of een mooie fietstocht? Dan is vandaag waarschijnlijk je laatste kans. Het is aan de warme kant voor de tijd van het jaar, maar daar komt de komende dagen verandering in. We gaan richting wisselvallig weer en de temperaturen zullen flink dalen.

De dag begint met zon, maar in de loop van de dag ontstaan er ook stapelwolken, zo schrijft Weeronline. Vooral in het noordoosten en oosten kan het wat somber starten met bewolking en wat buien, maar die verdwijnen tegen de middag. Het wordt minder warm dan gisteren, met temperaturen tussen de 21 graden aan de kust en maximaal 24 graden in het noordoosten. Ook waait er een matige zuidelijke wind.

Vanavond kans op buien

In de avond kunnen er af en toe wolken verschijnen. In het zuidwesten kunnen er een paar buien vallen, maar in de rest van het land blijft het over het algemeen droog. In de nacht blijft het in het noordoosten helder en kan er lokaal mist ontstaan. In het zuidwesten en zuiden is er kans op wat regen of een bui. De temperaturen dalen naar zo’n 15 graden in het zuidwesten en 11 graden in het noordoosten. De wind blijft rustig en waait zwak tot matig vanuit het zuiden.

Wisselvallig weer

Morgen krijgen we een mix van zon en buien. In de ochtend blijft het in het noordoosten nog even droog met wat zonnestralen, maar in de rest van het land kan het al snel gaan regenen. De temperatuur komt uit op zo’n 21 graden. In de middag draait de wind naar het noordwesten en neemt toe, vooral aan de kust wordt het flink doorwaaien.

Herfst

De dagen daarna wordt het echt wennen. De temperatuur zakt namelijk naar zo’n 15 graden op woensdag en donderdag en het weer blijft wisselvallig met zowel zon als buien. Ook dinsdag gaat het flink waaien, vooral aan de kust. Maar er is ook goed nieuws: richting het weekend klimt het kwik weer omhoog en krijgen we langzaam wat aangenamer weer terug.

