Dilemma: ‘Mijn vrienden accepteren mijn gesettelde, ‘saaie’, leven niet’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Dennis (29), die verlangt naar een wat rustiger leven, maar zijn vrienden accepteren dat niet.

„In mijn jongere jaren was ik best een feestbeest. Een beetje zoals dat van jonge mannen verwacht lijkt te worden: veel uitgaan, veel drinken, altijd op pad. Dat begon al op mijn 15e, moet je nagaan. Maar nu ik al twee jaar samen ben met mijn vriendin, we zijn gaan samenwonen en ik ook een dagje ouder word, zie ik dat leven niet meer zo zitten.

Donderdag, vrijdag en zaterdag in de kroeg

Vrijwel mijn hele vriendengroep stamt uit die ‘wilde’ tijd, we begonnen met een klein clubje van de middelbare school en er haakten steeds meer mensen aan. Vreemden die we in het rokershok troffen, een praatje mee maakten en er vanaf dat moment vrijwel altijd bij waren. Het was niet zeldzaam dat we donderdag een paar biertjes deden, vrijdag een heel stuk meer en dan zaterdag het hele riedeltje nog een keer.

Het was een mooie tijd, ik genoot ervan en we beleefden veel, maar ik merk dat ik het niet helemaal meer zie zitten. Mijn vriendin is al wat langer haar wilde haren kwijt en dit gedrag begint mij, en onze relatie trouwens ook, steeds meer op te breken. Ik merk dat ik er meer waarde aan hecht om samen op de bank B&B Vol Liefde te kijken met een lekker wijntje, dan dat ik tien bier wegtik in de kroeg. Zelfs ik vind soms dat dat saai klinkt, maar ik heb de energie simpelweg niet meer.

Dilemma: ‘Vrienden accepteren ‘saaie’ leven niet’

Het probleem is alleen: mijn vrienden laten me hierin weinig vrij. Althans: ik merk een heel groot oordeel en ook onbegrip als we het erover hebben. Sommigen van hen hebben ook een relatie, anderen niet. Maar allemaal lijken ze nog helemaal vast te zitten in het stramien van uitgaan en zuipen. Als ik een kroegavond afsla, wat tegenwoordig steeds vaker gebeurt, proberen ze me over te halen of krijg ik ‘saaie lul’ naar m’n hoofd. En het probleem is ook nog eens dat vrijwel de hele vriendengroep het met elkaar eens lijkt te zijn. Ik ben bang dat als ik te veel avonden uit mis, ik uit de groep lig. Maar ik wil ook geen dingen doen die niet goed voelen en me opbreken.

Hoe kan ik hier het beste mee omgaan? Voet bij stuk houden, kijken wat er gebeurt en dan eventueel een nieuwe vriendengroep zoeken, of mijn eigen grenzen overgaan en dit gedrag volhouden?”

