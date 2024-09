Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jongeren worden nog te vaak geldezel, terwijl pakkans wel 100 procent kan zijn

Een geldezel: als die term je niet bekend voorkomt, denk je misschien aan een luxe spaarpotje. Maar het gaat om iets heel anders, iets crimineels. Criminelen gebruiken geldezels om betalen te ontvangen zodat ze zelf uit de wind blijven. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 10 jongeren ooit is benaderd om ‘ezel’ te spelen, maar veel jongeren weten niet hoe groot de pakkans werkelijk is.

Sterker nog: de pakkans kan oplopen tot wel 100 procent, aangezien de ‘onschuldige’ geldezels via bankoverschrijvingen makkelijk kunnen worden opgespoord. Wist je trouwens dat oplichters een bepaalde truc steeds vaker gebruiken?

Geldezels lopen kans op strafblad én terugbetalen financiële schade

Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Als je door een crimineel wordt ingezet als een soort doorsluismethode voor geld (vaak afkomstig uit oplichting), loop je kans op een strafblad, kun je aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade en kan een bank je rekening blokkeren én beëindigen. Met de campagne ‘Herken fraude. Voorkom fraude’ wil de NVB waarschuwen voor allerlei soorten fraude, waar geldezel-schap er een van is.

🤑 Wat is een geldezel? Als je een geldezel bent, gebruikt een crimineel jouw bankrekening om geld wit te wassen of naar iemand anders over te maken. Dat geldt komt vaak voort uit oplichting of fraude. Het lijkt zo onschuldig, en voor jongeren aantrekkelijk, omdat het gaat om snel geld verdienen, maar het is toch echt strafbaar. Als criminelen hun slachtoffers zover krijgen om geld over te maken, dan hebben ze een bankrekening nodig om bij het geld te kunnen. Door de bankrekening van een geldezel te gebruiken, blijven criminelen anoniem en kunnen ze toch bij het geld.

Hoe vinden criminelen die geldezels dan? Dat is makkelijker dan het misschien lijkt: via social media. Ruim 2 op de 3 jongeren ziet op die plek weleens advertenties of andere berichten voorbij komen om snel geld of spullen te verdienen. Criminelen zetten dat soort tactieken vaak in om jongeren te lokken.

Marco Doeland, Teamlead Veiligheid bij de NVB: „Veel jongeren beseffen niet dat het geld in veel gevallen regelrecht afkomstig is van slachtoffers van online fraude en dat geldezels aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade. Dus je denkt makkelijk 50 euro te verdienen, maar moet vervolgens nog jaren duizenden euro’s terugbetalen.”

Makkelijk opgespoord

Door de aantrekkelijkheid van snel geld verdienen, gaan jongeren in zee met criminelen. Wat ook meespeelt, is dat ze de pakkans onderschatten. Het is namelijk relatief simpel om een geldezel op te sporen, aangezien online bankoverschrijvingen sporen achterlaten en op naam staan. Jongeren denken echter dat het allemaal wel meevalt.

Doeland: „Als het slachtoffer van de fraude zich meldt bij de bank of politie, kan de bank direct zien naar wie het geld is overgemaakt. Dan loop je dus altijd tegen de lamp.” Jongeren die op het aanbod van criminelen ingaan nemen dus een groot risico, zegt Iris Koster, werkzaam in het team digitale criminaliteit van de Politie Midden-Nederland. „Het is schokkend dat zoveel jongeren het risico zo laag inschatten. Als wij onderzoek doen na een aangifte van fraude of omdat we een fraudeur op het spoor zijn, komen we heel snel bij de geldezel uit. Dat is een kwestie van ‘follow the money’. Dan is de pakkans 100 procent.”

